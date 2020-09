Guaidó llama a los venezolanos a protestar «a la calle» en el estado Yaracuy

Es una pesadilla. El municipio de Bruzual, en el estado Yaracuy (Venezuela), se ha convertido en un auténtico caos. Allí, falta el gas desde hace cuatro meses, la electricidad escasea varias veces al día y el suministro de agua padece cortes constantes.

En medio de esta situación, los vecinos salieron a la calle a protestar. Unas protestas que llevan cuatro días consecutivos, en las que la represión de las fuerzas de la dictadura forman parte de ellas.

Tal es la situación en el estado, que un grupo tomó e incendió la alcaldía chavista, controlada por la alcaldesa del régimen, Carmen Suarez.

Estas movilizaciones no son aisladas y se extienden también a otros municipios de Yaracuy como Peña, Aroa, Cocorote, Independencia y Yaritagua.

En este último municipio, la gente ha salido a protestar a pesar del ultimátum del alcalde chavista Juan Parada, quien apremió a amenazar a los ciudadanos que participen en ellas.

Por su parte, el presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha llamado a los venezolanos a que salgan a las calles a «pelear por los derechos», después de registrarse manifestaciones en Yaracuy durante los últimos días.

“La protesta es la herramienta que tenemos para pelear por nuestros derechos en medio de una dictadura y lo está demostrando”, expresó a través de su cuenta de Twitter. También ha llamado a los miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN) para que «escuchen el mensaje del pueblo».

El informe presentado por la comisión independiente de la ONU recoge delitos de lesa humanidad cometidos por este régimen. No un régimen anterior, no es una deuda pasada, es un régimen actuante.

Sepan funcionarios que estos delitos no prescriben y que la dictadura está derrotada https://t.co/gw0xy3C3fP

— Juan Guaidó (@jguaido) September 25, 2020