Donald Trump anunció que exigirá una prueba antidopaje a Joe «El dormilón» Biden antes del debate

La nueva petición de Donald Trump para el próximo debate presidencial se convirtió en una gran polémica, el mandatario norteamericano anunció este domingo 27 de septiembre de 2020 que pedirá a Joe Biden someterse a una prueba antidopaje.

Según argumentó, «sus actuaciones han sido desiguales, por decirlo suavemente», dando a entender que algunas oportunidades su rendimiento mejoró con la ayuda de sustancias no detalladas.

El mandatario ha insistido en las últimas semanas que el candidato demócrata no está en sus plenas capacidades mentales. Sin embargo, analistas han advertido que esta retórica ha dejado la vara baja para Biden, quien podría salir airoso simplemente dando una presentación en la que no cometa deslices.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020