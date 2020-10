Henrique Capriles anuncia que hay una posibilidad para su participación en el fraude electoral de Maduro

El opositor venezolano Henrique Capriles, hombre clave en el posicionamiento de Josep Borrell en Venezuela, anunció que no participará en la farsa electoral planteada por Nicolás Maduro, pero cree que hay una posibilidad.

«Esta elección tiene que ser postergada, exigimos que sea postergada. Queremos darle opción a nuestra gente, pero no hay condiciones en este momento, como bien lo dice la Unión Europea. Hay una posibilidad: mover la elección, ¿por qué no hacerlo? Si hay observación, va a haber participación. Eso es lo que hemos peleado esta semana. Si no posponen, no hay manera», manifestó el ex candidato presidencial durante una rueda de prensa transmitida en sus redes sociales.

Capriles afirmó que «se necesita una observación internacional que permita auditar todo el proceso, una observación calificada». En esa línea, recordó que la dictadura chavista invitó, después de 14 años y mediante una carta, a la Unión Europea y a Naciones Unidas. «Destaco el caso de la Unión Europea porque conocemos su riguroso protocolo de observación», expresó.

«Llegó la invitación. Hablamos con cancilleres, embajadores; yo lo dije, si tengo que ir a hablar con chinos, rusos, lo voy a hacer por mi país. Es el ejercicio de la política. En la búsqueda de una buena política para el país, después de tanta gestión mandaron una misión a Venezuela. ¿Cuánto tiempo teníamos que no recibíamos una misión? Dos altos representantes de la Unión Europea, con el concurso de todos los países. No vinieron a negociar, vinieron a decirle a todos los actores que necesitan tiempo para participar como observadores. La misión dijo que necesita de 5 a 6 meses para venir como observador internacional», agregó.

Por ese motivo, y además «por la pandemia y la situación del país», el ex candidato a presidente exigió que los comicios sean postergados «para que le sirva a Venezuela»: «Queremos que la gente pueda ejercer su derecho a voto».

Luego de que el presidente interino Juan Guaidó convocara a todos los líderes de la oposición a un gran pacto de unidad, comenzó a circular una versión que indicaba que algunos dirigentes de peso podría participar de las elecciones convocadas por el chavismo.

La reunión secreta de Capriles con el canciller de Turquía

La polémica estalló el pasado 1 de septiembre cuando el canciller turco Mevlut Cavusoglu confirmó en una conferencia de prensa que Henrique Capriles y Stalin González habían hablado con funcionarios turcos para que se garantice la presencia de observadores internacionales en la votación, algo a lo que Maduro accedió.

Horas después, el dirigente de Primero Justicia (PJ), que se encuentra inhabilitado por la justicia chavista, confirmó en rueda de prensa que, pese a las críticas, formaría parte del proceso electoral. Este miércoles, durante la su pronunciamiento respondió a sus críticos: «Buscar soluciones no es ser traidor ni colaboracionista».

Guaidó denunció que con esa maniobra la dictadura intenta «legitimar» los comicios parlamentarios. «Ha pasado antes: los liberan para tratar de legitimar las maniobras del momento. Y, esta vez, quieren legitimar una farsa. Una farsa que está derrotada a nivel legal, político, popular e internacional», expresó el presidente interino sobre las venideras elecciones. «Es una trampa y no vamos a caer», añadió en una reiteración al llamado que hiciera a boicotear el evento.

En línea con lo expresado por Guaidó se manifestaron la mayoría de los indultados, quienes aclararon que además de no reconocer a Maduro como presidente del país, no existen condenas en su contra como para recibir un indulto.

La respuestas de las víctimas de la tortura chavista

El posicionamiento de Capriles tampoco ha sido bien recibido entre algunas víctimas del dictador Nicolás Maduro, como lo manifestaron recientemente jóvenes de ‘La Resistencia‘.

Enmanuel Martínez fue detenido y torturado –le ocasionaron una fisura superficial en el cráneo– por intentar protestar el 11 abril del 2017. Fue apresado en las adyacencias del antiguo zonal número 12 de la Guardia Nacional en Barquisimeto, estado Lara. Fueron 39 días que estuvo preso Enmanuel.

Al ser preguntado acerca de la estrategia de Capriles, señala que no está de acuerdo.

«Él ha sido víctima de fraudes electorales y que le eche tierrita (intente tapar) a sus procesos electorales como el del 2013 no me parece, sabemos cómo está la materia electoral en Venezuela, no hay garantías… me parece una falta de responsabilidad muy grande decir que vamos a elecciones… últimamente no sé que le pasa a Capriles, está muy personalista, como decimos los venezolanos coloquialmente, está meando fuera del perol».