Las cintas de Melania: el nuevo ‘golpe’ que prepara la examiga de la primera dama contra Donald Trump

Una amistad de más de 15 años se ha convertido en un amenazante bumerán contra Melania, aunque el objetivo claramente es Donald Trump.

Stephanie Winston Wolkoff, ex-amiga y ex-asesora principal de la Primera Dama de los Estados Unidos, publicó su libro «Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady» (Melania y yo: El ascenso y la caída de mi amistad con la Primera Dama).

Wolkoff ha decidido hacer público todo cuanto sabe acerca de Melania, y no ha tenido ningún remordimiento ya que salió de la Casa Blanca por la puerta de atrás y siendo acusada de actividad criminal.

De acuerdo a lo revelado en el libro de Wolkoff publicado a inicios de septiembre de 2020, la Primera Dama no es la mujer que aparenta ser; no es otra ‘víctima’ dentro de su matrimonio con Trump, Stephanie afirma que es totalmente consciente de todos los movimientos de su esposo y lo apoya.

«Ella sabe con quién se casó… Ella sabía en lo que se estaba metiendo y él también», explica la autora, quien agrega que no votó en las elecciones presidenciales antes de 2016.

La autora también afirma que la primera dama tiene influencia en el presidente.

En una ocasión, explica, Melania Trump reclamó a su esposo por intentar levantar la prohibición a la importación de animales muertos de África como trofeo de cacería, que presuntamente fue impulsada por los hijos del presidente.

«Melania no simpatizaba con los esfuerzos de cabildeo de ‘los chicos’ por las armas y la caza o la extraña necesidad de colgar la cabeza de un animal muerto en la pared. Esa noche, ella hizo algo de cabildeo por su cuenta y su súplica a Donald realmente funcionó».

El presidente escribió en Twitter al día siguiente: «Puse la decisión sobre trofeos de caza mayor en espera hasta que revise todos los datos del asunto».

Las cintas de Melania Trump

La Casa Blanca no ha recibido el libro de buena manera, «el libro no solo está lleno de falsedades y paranoia, sino que se basa en una necesidad imaginaria de venganza», afirmó una portavoz de la primera dama.

Ante esto, Wolkoff desveló que su libro está basado en una serie de cintas que grabó mientras mantenía conversaciones con Melania.

«Melania y la Casa Blanca me habían acusado de actividad criminal, me habían avergonzado públicamente y me habían despedido. Me habían convertido en su chivo expiatorio. En ese momento fue cuando presioné grabar. Ella ya no era mi amiga y estaba dispuesta a dejar que me derribaran y ella misma me dijo que así tenía que ser», señaló Winston Wolkoff para la MSNBC.

Tales cintas no han salido a la luz, y parece probable de que en caso de que existan sean publicadas por algún periódico antes de las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, lo que todos se preguntan es si este contenido puede afectar a Donald Trump en su intento por repetir en la Casa Blanca.

Donald Trump parece tener piel de cocodrilo, son muchas las acusaciones por ilegalidades e inmoralidades que supuestamente ha cometido, pero nada ha podido derribarlo, sin embargo, un golpe potente antes del martes 3 de noviembre de 2020 no le vendrá nada mal a los intereses del demócrata Joe Biden.