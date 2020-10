Álvarez de Toledo ‘despedaza’ a Borrell y cita a Vargas Llosa para dejarlo como un «racista» que blanquea dictaduras

Cayetana Álvarez de Toledo no ha podido pasar por alto la bochornosa colaboración de Josep Borrell con Maduro.

Según la diputada del PP, el que se supone que debería representar con honorabilidad a la Unión Europea, tomando en cuenta su cargo de Alto Representante de la diplomacia, ha terminado «participando en una operación de blanqueo».

«Tu has dicho que no le tienes confianza al líder de la Diplomacia Europea, Josep Borrell», le preguntaron en una entrevista para el programa Efecto Naím. Ante esto Cayetana dejó saber las razones por las cuales no cree en el político socialista, destacando que ya le conocía «por su actitud en Cataluña».

«No había estado mal en determinados momentos de defensa de las libertades frente al nacionalismo, pero siempre con un punto de equidistancia y contemporización… esas sospechas respecto a su falta de compromiso ético con los principios democráticos de fondo los he constatado ahora con Venezuela».

«¿Borrell qué ha hecho ahí? participar en una operación de blanqueo de la dictadura, de su legitimación», expresó la exportavoz del PP, que manifestó que le hubiera gustado y lo ha emplazado públicamente a que hiciera honor a su cargo.

«La UE se erigió sobre las cenizas de la destrucción del totalitarismo y por tanto la UE no puede mancharse en una operación que pueda tener como objetivo la prolongación o el blanqueamiento de un régimen criminal que ha generado una miseria increíble».

En ese punto citó a Mario Vargas Llosa, para señalar «el racismo de aquellos europeos que promueven en América Latina lo que jamás tolerarían para sí mismos«.

«Hacen la revolución en Venezuela, mientras en sus casas en Madrid están cómodamente instalados en sus piscinas y sus sofás con protecciones y garantías a sus derechos democráticos, eso solamente tiene una explicación, que no respetan a los latinoamericanos como merecen», expresó.

Por qué la España de Sánchez no es un aliado para Latinoamérica

Álvarez de Toledo también habló de Podemos, el partido de la extrema izquierda con gran experiencia apoyando dictaduras, pero ahora como parte de las instituciones españolas.

«Es una fuerza de ocupación del poder, es una fuerza como es el chavismo, un burro de troya de la democracia española, se ha empotrado dentro del sistema y lo que viene a hacer es a volatilizar el sistema desde adentro», explicó.

Pero añadió que el «gran problema» es la «deriva reaccionaria» del Partido Socialista dirigido por Pedro Sánchez.

«Todas estas fuerzas serían puras excrecencias del sistema si no fuera porque el PSOE ha emprendido una deriva reaccionaria y una deriva de acercamiento y coqueteo a la ruptura con Podemos y el separatismo que está poniendo gravísimamente en riesgo al sistema constitucional español», sentenció.

En ese contexto, el intelectual Moisés Naím preguntó a Álvarez de Toledo si cree que la actual España, fragmentada y económicamente débil, es un socio con el cual pueden aliarse los países latinoamericano, la respuesta fue un contundente «No… y eso es una tragedia».