Elecciones en EEUU: El CEO de Twitter será citado en el Senado por censurar la noticia que compromete a Joe Biden

Twitter y Facebook podrían estar metidos en un grave problema, a menos de 20 días para las elecciones en Estados Unidos ambas plataformas decidieron censurar una noticia de The New York Post en la que señalaba a Hunter Biden, hijo del candidato demócrata.

Por ello, el Comité Judicial del Senado emitirá una citación al director general de Twitter, Jack Dorsey, por bloquear dicha información, ya que el acto puede constituir una interferencia electoral a pocos días de los comicios.

«Esto es una interferencia electoral y estamos a 19 días de las elecciones», dijo el jueves 15 de octubre de 2020 el senador Ted Cruz a los medios de comunicación. Además añadió que el Comité Judicial «emitirá una citación a Jack Dorsey» para el próximo viernes 23 de octubre.

Ted Cruz y el presidente del Comité Lindsey Graham anunciaron que votarán para emitir una citación.

Cruz también acusó a Dorsey y a Twitter de «abusar de su poder corporativo» por censurar la información del New York Post sobre supuestos correos electrónicos de Hunter Biden que detallan lucrativos acuerdos que involucran a la mayor compañía privada de energía de China.

Tanto Cruz como Graham dijeron que no están seguros de que el reportaje del NY Post «sea cierto», pero subrayaron que el tema central es la censura, mientras que Graham señaló que la información desacreditada de un expediente compilado por el exespía británico Christopher Steele no fue bloqueada por Twitter. También recordó las acusaciones al presidente Donald Trump por supuestamente conspirar con Rusia, «nadie bloqueó eso», afirmó.

«Son máquinas de propaganda»

La historia comenzó el pasado miércoles, cuando Twitter eliminó por completo la posibilidad de que sus usuarios accedieran y compartieran la noticia de The New York Post titulada «Evidencias irrefutables: correo electrónico revela cómo Hunter Biden le presentó el empresario ucraniano a su padre el vicepresidente».

El artículo habla de una implicación de Joe Biden en los negocios de su hijo Hunter en Ucrania y una posible conexión con la purga de un fiscal general en la república ex soviética cuando el hoy candidato era vicepresidente en la administración Obama.

Twitter incluso bloqueó por completo la URL para que ni el propio periódico pudiera difundir su exclusiva a través de esta red social, mientras que Facebook «redujo» su circulación a la espera, adujeron, de una verificación externa de la pieza.

Después del bloqueo informativo, el medio emitió un contundente editorial: «Facebook y Twitter no son plataformas de medios. Son máquinas de propaganda».

Las reacciones contra el accionar de Twitter y Facebook fue gigantesca por parte de los usuarios, la mayoría de ellos manifestaron su indignación y acusaron de censura a ambas plataformas.

«Yo, editor de The New York Post, uno de los periódicos de mayor circulación del país, no puedo publicar una de nuestras propias historias que detalle la corrupción de un candidato presidencial importante, Biden», escribió Sohrab Ahmari, redactor del diario que posteó una imagen que deja ver como Twitter bloquea el enlace a la nota.