Juan Guaidó a Pablo Iglesias: «No alzar la voz contra los asesinatos y torturas es ser cómplice»

No le ha temblado el pulso a Juan Guaidó, reconocido por España como presidente interino de Venezuela, para responder con contundencia una pregunta en relación al partido de Pablo Iglesias, que tanto apoya a la dictadura de Nicolás Maduro. «No pronunciarse contra los asesinatos es ser cómplice», afirmó.

El líder de la Asamblea Nacional venezolana, último refugio institucional de la oposición democrática, ha concedido una entrevista al diario La Razón y ha definido la situación actual de Venezuela que sigue agravándose cada día.

«Venezuela hoy es un país en guerra», ha dicho el miembro del partido político Voluntad Popular, quien describe la crisis con la que el chavismo –utilizando las armas y sin apoyo popular– somete al resto de venezolanos.

«A lo mejor no se ven las bombas, pero se destruyó el Estado de derecho, dejaron que entraran grupos irregulares para saquear nuestro oro, hay 75% de contracción del PIB, 5,1 millones de refugiados, 7,1 millones de personas en emergencia humanitaria compleja, no hay acceso a bienes ni servicios. No estoy narrando Siria, sino a Venezuela. Somos un país que sufre las consecuencias de una guerra de la dictadura contra los ciudadanos».