Terrorismo ecológico: Un buque venezolano se hunde en el Caribe con más de un millón de barriles de petróleo

El asunto no recibe la atención mediática como ocurrieron cuando los incendios en la Amazonía, quizás el mismo sesgo ideológico por el que tampoco se habla del ecocidio del Arco Minero, pero las consecuencias ambientales pueden ser catastróficas.

Se trata de una instalación flotante de almacenamiento y descarga de petróleo, su nombre es «Nabarima» y es propiedad de Petrosucre, la empresa conjunta de PDVSA y la italiana Eni SpA.

Los grupos ambientalistas expresaron esta semana su preocupación por un posible derrame de los 1,3 millones de barriles de crudo a bordo –más de 200 millones de litros de petróleo– a bordo de un monstruo oxidado que ya está inclinado hacia un costado.

Las consecuencias pueden ser un derrame colosal de proporciones históricas, según los llamados internacionales que se han publicado esta semana.

Después de años de abandono, el FSO Nabarima, se encuentra en un peligroso estado de deterioro. A pesar de que se desconoce la magnitud de los daños, si no es reparado pronto podría hundirse y desencadenar un desastre ambiental gigantesco, contaminando las aguas azul turquesa a lo largo de las costas venezolanas y de varias naciones vecinas del Caribe, aseguran expertos marítimos y críticos del régimen de Caracas.

PDVSA ahora planea descargar parte del crudo a bordo a través de una transferencia de barco a barco (STS, por su sigla en inglés) que involucra al Icaro, un barco Aframax de su flota, dijo el lunes a Reuters una persona familiarizada con el asunto.

También se esperaba que la barcaza con bandera venezolana, Inmaculada, participara en la operación STS, que conlleva sus propios riesgos, según una persona familiarizada con el asunto y un documento visto por Reuters.

Para agudizar las preocupaciones, el régimen chavista no realizó declaraciones sobre sus planes respecto de la embarcación, solo ha enviado barcos para inspeccionar el área.

⚠️ ATENCIÓN ⚠️ El activista ambiental Gary Aboud, de Fishermen and Friends of the Sea-FFOS, confirma que el FSO Nabarima anclado en el Golfo de Paria con 1,3 millones de barriles de petròleo en su interior, se comenzó a hundir. pic.twitter.com/SrNetpzDyN

— alex vallenilla (@alexvallenilla) October 17, 2020