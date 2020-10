«Lumpen, anarquistas y descontentos»: El perfil de los violentos que destrozan Chile a solo días del plebiscito

El pasado fin de semana se celebró en Chile el primer aniversario del «estallido social», los violentos aprovecharon una multitudinaria marcha, esperaron a que terminara, y reivindicaron su lucha con barricadas, saqueos de comercios y quema de templos, lo que dejó un saldo de 580 detenidos y 116 policías lesionados.

Todo esto mientras el país se prepara para el plebiscito que se llevará a cabo el próximo 25 de octubre de 2020, donde se podrá elegir si se aprueba o se rechaza cambiar la Constitución.

Las imágenes que siguen dando la vuelta al mundo son las de la quema de templos católicos, como la parroquia La Asunción y la Iglesia San Borja de Carabineros: «Joyas arquitectónicas», según describió el abogado, teólogo, exsacerdote y exdiputado chileno, Hugo Zepeda Coll.

El Arzobispo de Santiago que es español, Celestino Aós, lamentó los hechos de violencia y llamó a la ciudadanía a no perder la fe y la esperanza y a no justificar la violencia, venga de donde venga.

El progresismo en Chile quema una iglesia. ¿Esto es lo que nos espera? Que se deje acrecentar el odio por lo tradicional y se justifique el crimen bajo un discurso político. Si no nos unimos para cuidar la vida, la justicia, la libertad, Bogotá seguirá el ejemplo de caos. pic.twitter.com/8lCvJDYBgG

«Ha quedado en evidencia quiénes son los delincuentes… quiénes son los vándalos. Esperamos que las personas de bien, que se manifiestan pacíficamente, nos cooperen para aislar a los delincuentes, detenerlos y colocarlos a disposición de los tribunales», expresó el general de Carabineros Mario Rozas.

Lo que muchos se han preguntado desde el inicio de la violencia en el país sudamericano es: ¿Quiénes son estos violentos? Ante absurdos apriorismos, el sociólogo de la Universidad Católica de Chile, Flavio Cortés, ha realizado una investigación y ha destacado el perfil de los que ejecutan los actos vandálicos, lo que ha sido publicado por La Razón.

«Lumpen», se refiere a delincuentes no profesionales, sin organización que se aprovechan del desorden para robar y causar destrozos. «Generalmente pertenecen a Barras Bravas (ultras de fútbol), actúan mediante la violencia y viven al margen de la norma«, explica.

Después están los llamados «anarquistas», aquí destaca a grupos pequeños, algunos provenientes de sectores vulnerables, aunque hay casos de personas con estudios universitarios que se rigen mediante la ideología anarquista y se mueven en pequeñas células. Estas personas no creen en el sistema, en ninguno.

Por último, el experto dice que el grueso de los violentos, son quienes no creen en la institucionalidad ni en el sistema establecido porque «no ha cumplido con las expectativas que tenía para ellos», un grupo que podría denominarse como los desencantados.

«Tienen una respuesta de rabia y odio frente a un entorno que nunca los ha integrado, están bajo un sistema que no les ha permitido surgir. Tienen padres endeudados que viven en el límite de la clase baja y media baja que ante cualquier problema, como pérdida del empleo o enfermedad, vuelven a estar en la pobreza (…) Son generaciones que no han tenido acceso a entornos de calidad, no tienen buen acceso a transporte público, a salud ni educación de calidad, a parques, ni a un entorno amigable», explica Cortés.