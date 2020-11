¿Por qué EEUU elevó la alerta de viaje a Venezuela al nivel más alto posible?

El Departamento de Estado de EEUU emitió una nueva alerta de viaje para Venezuela, el país norteamericano elevó al nivel 4, el más alto posible, este sistema de alarmas, por lo que recomienda «No viajar» al país caribeño.

La advertencia ha subido de categoría «debido al COVID-19, los crímenes, disturbios civiles, mala infraestructura de Salud, secuestros y arrestos arbitrarios», según ha informado a los ciudadanos estadounidenses la Embajada Virtual de EEUU para Venezuela.

Alert: @StateDept renewed its travel advisory for Venezuela – Level 4: Do Not Travel

Do not travel to Venezuela due to crime, civil unrest, poor health infrastructure, kidnapping, arbitrary arrest and detention of U.S. citizens, and COVID-19 https://t.co/LX1wfMBG03 pic.twitter.com/RCg2p3F7oU

