Opinión: Pecado capital matar aliado natural

En política en general la existencia de amigos, en el concepto común de fraternidad, no es común, y resulta más conveniente enfocarlo como concepto de “aliados”. “Amigo” existe en política solo como una expresión meramente retórica.

El concepto de “aliado” denota tácitamente, la noción de “enemigo” u “oponente”. La política es el dominio por excelencia de las paradojas.

Entre aliados o mal llamados “amigos”, hay encuentros frecuentes, diálogo permanente, colaboración, consultas, es decir múltiples, mecanismos de reciprocidad. Compartir datos, información y expresiones que indiquen unidad de propósitos.

EL FUNDAMENTO DE LA RELACIÓN: La información.

Un político informado, es un político completo. Conocer a quienes los rodean y desde donde.

El poder que te da estar bien informado, es invalorable. Evidentemente que estar organizado es el complemento.

Con los aliados hay reglas para mantener ese flujo de información, hacia todos los sentidos. Si un aliado está con nosotros, debe sencillamente informar a la comunidad y no simplemente demostrarlo puertas adentro, para que cumpla el objetivo, también de alto valor.

La desilusión que produce enterarse por otro u otros, en política rompe “acuerdos”.

Por ello ser aliado es como bailar pegado. Debes acercarte pero no pisarme.

Precisiones conceptuales

En política la alianza sobrepasa lo personal.

Nos aliamos con lo que representa esa persona. El elemento simbólico es vital. He allí uno de los males contemporáneos de nuestros actores políticos, su incoherencia. Se venden como lo que no son. Por esa razón muchas veces las “alianzas” se caen, destruyen.

Chávez decía que ser “rico es malo” y logró alianzas con el mundo mal llamado “progresismo”, y al mismo tiempo, se dio una vida llena de lujos, de placeres, de viajes y su descendencia disfruta de beneficios como los herederos de un reino.

Lo mismo sucedió con Fidel, Putín, etc,

Terminaron convirtiéndose en lo que criticaban.

Eso mismo ocurre en el mantuanismo opositor del G4 de la MUD.

Allí empiezan a derrumbarse los imperios, y lógicamente se deshacen las alianzas.

EL EJEMPLO DE TRUMP

Todo su comportamiento y verbo es el mismo, guardando la distancias, que el de muchos dictadores modernos: Irreverencia, incontinencia verbal, despreocupación por el entorno, entre otros.

Nada más parecido a Chávez que Donald Trump. La diferencia evidentemente sería en cuanto a los logros y no a la forma. No me corresponde a mi ni a este análisis, evaluar su gestión.

En Venezuela muchos políticos criticaron el afán de poder de Hugo Chávez y paralelamente en su nivel, ellos hacían lo mismo.

Es que otra regla importante que no abordaremos en esta columna, es que nadie renuncia al poder voluntariamente.

Romulo, Caldera, Cap, Chávez, eran auténticos “animales políticos”, zoon politikon descrito por Aristóteles hace más de mil años.

ALIADO QUIENES

Las masas, los pueblos, también se alían con quienes ayudan en sus causas.

El Papa Juan Pablo Segundo, fue aliado de su pueblo polaco en la lucha por sacar del poder la dictadura comunista.

El pueblo venezolano fue aliado del pueblo nicaragüense para combatir al dictador Somoza, Pinochet, por mencionar solo dos.

Aliados del pueblo colombiano por muchísimos años en su lucha por la pobreza y Venezuela fue cuna de miles de ellos.

Hoy muchos no entendemos, el maltrato hacia nuestros compatriotas en varias latitudes.

Los venezolanos deberían ser bien recibidos en Italia, España, Portugal. Y no es así. Igual en Chile, Perú, Uruguay, Argentina, Colombia, Ecuador, las islas de Aruba, Curazao, Trinidad.

PAPEL DEL PUEBLO VENEZOLANO

Uno puede entender la afinidad con Donald Trump, no obstante que fue más promesa que hechos, al menos le dió un giro a la lucha en contra del régimen que nos gobierna desde hace 21 años.

Ahora bien, nuestra ALIANZA es con la nación, con los Estados Unidos, no exclusivamente con el hombre que la gobernó cuatro (4) años.

ATACAR A LA NACIÓN ALIADA NO ES NEGOCIO

Es innegable el conflicto que hay en los Estados Unidos.

Sin embargo, aumentar esas críticas hacía el sistema que la sustenta no es bueno ni provechoso.

Muchos venezolanos, líderes, dirigentes y pueblo en general, otorgan a Maduro un triunfo que no existe.

Acusar a Biden de “comunista, de socialista”, igual Obama, lo cual no solo es irrespetuoso, sino muestra de una gran ignorancia.

Hasta 2016, el 99.9% de los dirigentes de la MUD, eran aliados y militantes de la causa del Partido Demócrata,

A los llamados “radicales” se les olvida que ese gran país es nuestro “aliado natural”.

Someter sus procesos al escarnio público, es uno de los objetivos del enemigo común: el totalitarismo comunista.

Muchos queríamos que repitiera Trump pero como suelo decir, en política no pasa lo que uno quiere sino lo que tiene que pasar.

Lo asombroso es que muchos venezolanos que viven en Estados Unidos anuncian la llegada del chavismo.

¿Por qué no se han planteado regresar entonces?

En el fondo saben que la madurez de sus militares y de las instituciones finalmente se impondrá.

Hago esta reflexión para que cese el daño, porque ese es el problema, lo colateral que queda.

Por principio de inteligencia emocional, el efecto de las palabras es difícil recogerlo, anularlo o destruirlo.

Si de verdad hubo fraude, el sistema de justicia de EEUU lo descubrirá y subsanará.

Con esos comentarios, posturas y hasta protestas, solo le están otorgando un mérito inmerecido a Maduro.

Lo político es comprometer, como espero lo haya hecho la clase política, a Biden, por si acaso se asoma la posibilidad real de su asunción al poder.

¿Qué nos quedará si matamos a nuestro aliado natural?

Sencillamente nada.