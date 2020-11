Opinión: Sin liderazgo no es posible

En Venezuela, como en otros lugares del mundo, se ha desnaturalizado la figura del líder.

Los actores políticos deben ser poseedores de características especiales. En especial, cuando las tecnologías, las oportunidades y amenazas condicionan las acciones.

Los intereses nacionales deben motivar y ser causa del accionar político.

¿Tienen eso claro nuestra clase dirigencial?

Todo esto no es en realidad una crisis por falta de liderazgos, sino un cambio. Se está pasando a una era de liderazgos centrados en una persona, y ya no en partidos o en movimientos”, explica

Carlos Charry, profesor de sociología de la Universidad del Rosario en Argentina.

Los líderes populistas empiezan bien, pero se diluyen rápidamente, cuando los seguidores no ven resultados.

Sucede mucho que se adula a un político cuando lo hace bien. Eso es contradictorio. Es obligatorio hacerlo de ese modo.

Hablar bien no te da derecho a ser líder. Sócrates señalaba que “buena oratoria sin conocimientos o verdad, era simplemente condescendencia, burla e irrespeto”.

Prefiero creer que Liderazgo, es esa magia de hacer que el pueblo actúe voluntariamente para hacer lo que en otras circunstancias (por coacción, chantaje, etc) harían. Esto describe perfectamente, por interpretación en contrario, la obra castro comunista de Venezuela en los últimos 21 años.

El liderazgo usa como elemento principal la inspiración. El líder señala con sus ejemplos. No huye, no es incoherente, no dice una cosa y en oscuras hace otras. Cuando eso ocurre vienen las decepciones.

La gente cree en ideas, y es emocional antes que racional, requiere quien señala con carácter y firmeza.

Dado este elemento suelo decir que los hombres “Líderes”, son insustituibles para levantar a un pueblo.

Esos hombres unifican las diferencias de la población, no los distancian más.

En Venezuela los que han intentado ser “líderes”, han sido meros parapetos productos de un mercadeo político, de redes, de medios.

No han tenido valores, ni conocimiento ni el temple.

Sin un liderazgo cercano al descrito, no habrá solución en Venezuela.

CARACAS

Las recientes cifras de las encuestas sobre las simpatías políticas y los intereses de la gente, demuestran que no nos hemos equivocado en nuestros análisis pasados. Todos los partidos de la MUD unidos no llegan al 10%. Guaidó viene en caída libre, Maduro sigue mal en un piso cercano al 15% pero se mantiene, a pesar de todos sus desastres. Simplemente porque el enemigo en su contra no sabe o no quiere golpear para doblarlo.

Ni las elecciones del 6D ni la consulta del 12D importan a las grandes mayorías.

Si la oposición continúa en su desgaste, me atrevo a pronosticar algo que para muchos en este momento puede parecer exagerado, o una locura:

La suerte de este país la define el debate entre quien ejerce ilegalmente el poder: Nicolás y quien representa el liderazgo del chavismo: Diosdado.

Así de grave estamos.

Leopoldo López se está gastando un buen dinero en promocionar su imagen en España… no es casualidad que en los 4 grandes diarios de España salieran entrevistas a él el mismo día. Su rechazo es similar al de Maduro.

La mayor ridiculez de Voluntad Popular es intentar disfrazarlo de «Mandela»… esperen el carnaval y en Rio de Janeiro no en Venezuela.

DÓNDE ESTÁ LA PLATA

El día miércoles 25 noviembre 2020, estuvo en el programa La Tarde de NTN24, el embajador de Estados Unidos para Venezuela y en una de sus declaraciones dijo que han “invertido” (lo remarcó) UN BILLÓN DOSCIENTOS MIL Dólares en Venezuela, a través de las ayudas.

Story, señaló a ONGS y a otros. Qué bueno sería tener una auditoria seria de semejante cantidad.

LO DE TRINIDAD Y TOBAGO

Trinidad, tiene una larga historia de desprecio cultural hacia los pueblos de origen hispano. Ellos son los descendientes de los lacayos de los piratas y nosotros los descendientes de las víctimas de los piratas. Ellos heredaron la animadversión hacia nosotros.

Un amigo de piel oscura estuvo una vez en ese país y se sintió muy mal tratado allí. Un trinitario le dijo «yo soy africano, tú eres mestizo, no eres rata ni eres pájaro, eres murciélago». Hay un trasfondo cultural identitario en el maltrato que hoy se da, en forma sistemática, a los migrantes venezolanos en Trinidad; les maltratan por hispano parlantes y por mestizos.

Ellos trabajaron aquí y nadie les persiguió. Bastantes remesas que enviaron a su tierra, que por cierto era nuestra, hasta que los piratas ingleses se la robaron, como luego se robaron el Esequibo.

ES LA ECONOMÍA

Gracias a Dios, la torpeza, el espíritu delictivo de los que hacen el gobierno en Venezuela, es superior al interés por la gente.

El venezolano común, camina como decía Napoleón sobre sus estómagos y quien resuelva el asunto, la gente lo seguirá.

Sin embargo, hay un peligro. Tímidamente se está produciendo una privatización masiva de activos estatales. No se dice. Se hace, lógicamente, por otras motivaciones.

Vendieron Agropatria, reduciendo su nómina casi al 70%. Hicieron lo mismo con Eveba y Lácteos Los Andes.

La caridad chavista, por fuerza de los hechos, descansa en paz. No hay como continuarla.

Un grupo bajo la influencia China y no es la primera vez que lo digo, intenta una liberalización económica.

Eso pudiera a corto o largo plazo, no lo sé, generar crecimiento económico y bienestar.

Esta confianza en el mercado, obliga al Estado a «dejar hacer, dejar pasar» («laissez faire, laissez passer»), es decir, reducir al mínimo su intervención.

Si el chavismo en funciones de gobierno, aún ilegítimo como el que tienen, supera eso, pudieran insólitamente cambiar los escenarios.

Maduro habló en días pasados de hacer zona económica especial industrial en seis (6) parroquias del estado Vargas.

Por ejemplo, Puerto Haina en República Dominicana, se ha convertido en el principal Puerto exportador químico del Caribe.

Ese es el futuro para quien ejerza el poder. Dudo que el chavismo por la injerencia del parásito castrista, lo haga.

Solo planteó una posibilidad. Un peligro.

ZULIA

Reverol sigue caminando rumbo a cortarle la cabeza a Omar Prieto, quien en cuatro (4) años ha sepultado a la región. Prácticamente adelantó la precampaña.

En la calle se mantiene una pequeña presencia opositora principalmente de los partidos PCD (Partido Centro Democrático), Primero Justicia con algunas figuras ex nuevo tiempistas y Un Nuevo

Tiempo, con Rosales a la cabeza, quien no da puntada sin dedal. El resto no aparece, aunque existe.

RECONOCIMIENTO: A pesar de las circunstancias y de muchas cosas que no comparto, es meritorio destacar el trabajo que en poco tiempo ha realizado el General de División (Ejército) Manuel

Castillo Rengifo comandante de la Zodi Zulia. Mantiene buenas relaciones con los medios, no obstante, su militancia chavista que para mí no es agradable. El General Castillo, intenta facilitar el trabajo de los medios y como lo cortés no quita lo valiente, lo agradecemos. Lo ideal sería que no existiera cola, que hubiese gasolina, en fin, dada las circunstancias, es una pequeña luz en medio de la oscuridad.

EQUIVOCARSE SI, RIDÍCULO NO. En política es válido equivocarse y Lisandro lo sabe porque a él y a mí, nos dio clases el popularmente conocido como “El loco romero”, o “romerito”. Lo que no puede, decía el mencionado, es hacer el ridículo. Y es precisamente mi comentario sobre el título de Doctor Honoris Causa concedido a Omar Prieto y otros.