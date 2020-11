Diosdado Cabello amenaza a los venezolanos para impulsar su fraude electoral: “El que no vota, no come”

La dictadura de Nicolás Maduro está presionando a los venezolanos para llevar a cabo su fraude electoral.

A pocos días de las amañadas elecciones parlamentarias venezolanas convocadas por la dictadura de Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista, Diosdado Cabello, lanzó una fuerte amenaza a la población.

“El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”, sostuvo el dirigente chavista, durante un acto de campaña del Gran Polo Patriótico en el estado Carabobo.