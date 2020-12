Maduro confía ciegamente en su fraude electoral: «Si la oposición gana, me voy de la Presidencia»

El dictador de Venezuela confía ciegamente en su fraude electoral.

Nicolás Maduro, con el control absoluto de las votaciones, afirmó que si la oposición gana las ilegítimas elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo, dejará la Presidencia.

“Dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela. Si vuelve a ganar la oposición en la Asamblea Nacional, yo me voy de la Presidencia, yo no me quedaré más aquí”, indicó Maduro durante un acto en un teatro de Caracas.

“Si la oposición gana más votos que nosotros y nos gana las elecciones del domingo, ya asumiremos y tomaremos otro camino”, prometió el dictador de Venezuela.

En ese sentido, el dictador ha tratado de chantajear a la población pidiéndoles que acuda a las urnas este domingo, pues en caso de no hacerlo, serán otros quienes decidan por ellos, ha dicho durante el encuentro con representantes de los partidos y movimientos sociales del chavismo, televisado por la cadena pública venezolana.

Esta afirmación de “abandonar la presidencia” llega cuatro meses después de que los representantes de 27 partidos de oposición firmaron un documento donde reiteraron que no participarán en lo que denominaron “farsa” electoral.

Maduro manifestó que como los candidatos “de oposición” dicen que las parlamentarias son un “plebiscito” para sacarlo del poder, él aceptaba el reto.

“La oposición dice que el próximo domingo es un plebiscito para sacar a Maduro. A toda la oposición les digo, acepto el reto, vamos a ver quién gana. Si la oposición gana, yo abandono la presidencia. Me voy de Miraflores”, enfatizó.

En este orden, instó a los venezolanos a apoyarlo y darle el triunfo en las elecciones del próximo domingo.

“Al pueblo le digo que si vuelve a ganar la oposición, yo me voy, no me quedaré más aquí en la Presidencia. Tengo la confianza y la fe que el pueblo no nos va a dejar solos. Vamos a salir a votar con alegría, vamos a una gran victoria el próximo domingo”, continuó.

En un acto de campaña, Maduro indicó que el Poder Legislativo debe retornar a manos del chavismo.