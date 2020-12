El Ejército de Chile denuncia que pesqueros chinos cruzaron el Estrecho de Magallanes

Chile sigue bajo el acoso de los pesqueros chinos.

Los primeros datos sobre la presencia de la flota china frente a las costas chilenas fueron advertidos por pescadores artesanales. Sin embargo, la Armada de Chile logró comprobar que las embarcaciones asiáticas no estaban en aguas internacionales frente a las costas de Perú y Ecuador.

Un comandante de un escuadrón de fiscalización de la Armada dio cuenta de la presencia de dos buques chinos dedicados a la extracción de calamar, que cruzaban, en ese momento, por la Zona Económica Exclusiva de Chile, con rumbo al sur.

En la entrevista proporcionada por el comandante de la Armada de Chile, Andrés Gallegos a medios locales, dio detalles del contacto con los barcos asiáticos.

“Yo no aprecié a nadie. Por lo menos en lo que se ve en los registros, no se apreció a nadie en cubierta. No estaban en ningún tipo de faena. En general los buques tienen radares que van vigilando en caso de que se acerque otra embarcación, por seguridad. No necesariamente el que no haya gente en cubierta es anormal. La gente, me imagino, habrá ido cubriendo la navegación, pero si no están en ningún tipo de faenas, no tiene por qué haber gente en cubierta”, declaró.