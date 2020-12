Opinión: Maduro ¿”Auto-renuncia”?

En la definición de la estrategia competitiva como usa la mayoría de las empresas, Maduro está orientado en tener claro que debe ofrecer un atributo diferenciador y relevante para las mayorías venezolanas. Él es instruido sobre los riesgos y los porcentajes de que eso ocurra. Muchos políticos no comprenden el anverso de este principio estratégico básico, a lo que se someten después que ofrecen.

Para que el reto de Maduro, creado por él mismo y no la que él identifica como oposición, obtenga éxito, involucra una promesa consistente de propuesta de valor que atraiga a una cantidad suficiente de venezolanos al evento del 6D.

El cuarto de Guerra Castrista erró en la oportunidad. Llega muy tarde, más como una consecuencia o efecto y no como estrategia, aunque lo veamos de ese modo.

Nicolás nunca le ha prestado atención al pueblo venezolano. Nunca ha tratado de atender sus debilidades.

Su única preocupación es fortalecer su débil, aunque vigente ejercicio de poder.

Él sabe que solo manda en Miraflores. Lo otro son arreglos y concesiones a grupos, sectores, especies de mafias locales, regionales y sectoriales.

Una buena dosis de realismo y humildad es indispensable para el triunfo de su estrategia.

Lo doloroso es la precariedad en la visión de una oposición inexistente, pueril muchas veces, guiada por intereses distintos a los políticos.

LA RENUNCIA HIPOTÉTICA

Hay una sociedad que no ha respondido y dudo que lo haga. Ni a la tesis de Nicolás, ni a la de la MUD-G4.

El reino de Nicolás es la ausencia de una contraparte opositora. Todos sus esfuerzos han sido hacía el logro de ese objetivo, cosechado en abundancia.

Maduro “and company” lo hace, en el conocimiento de la sociedad enferma que tenemos después de 21 años de control hegemónico.

Presos, muertos, lesionados, pérdida de status a todos los niveles y pareciera no haber respuesta popular. Más de 18 mil asesinados por el régimen.

En Venezuela ha existido un genocidio político e inmediatamente pensamos y decimos “Nadie dice nada ni pasa nada”.

Graficando

Haciendo comparaciones coloquialmente decimos cuando alguien nunca se enferma: “Tiene una salud de roble, no sufre de nada”. Eso es probable, como también el hecho de que tal vez ese cuerpo orgánico, perdió la capacidad de reaccionar, de defenderse, de manifestarse contra los ataques.

¿Será esa la situación del pueblo venezolano?

Es la consecuencia del “pote” que administra Jorge Rodríguez, Elaissami y Diosdado. Allí están los grandes negociadores de la oposición.

¿Renuncia o lo renuncian?

Ni lo uno ni lo otro. Ahora el liderazgo chavista nunca hace nada si no hay una motivación, una asesoría, una instrucción.

Nada se hace sin un propósito a priori. No dan “puntilla sin dedal”.

Un primer escenario, nos indica que el “auto reto” de Nicolás, lo hace para motivar al chavismo. Leí a Maripili y es asombroso como esa mujer perdió la perspectiva del país y la realidad. Ella dice que los 4,5 millones de chavistas saldrán a votar solos.

! Dios ¡, ni cuando Chávez llegó a tener esos números, salvo la aritmética de Smartmatic donde entran a votar 2 y aparecen 10.

El chavismo solo y únicamente fue auténtica mayoría en el año 1998. Lo demás fue teatro, puestas de obras en escenas.

El problema para el chavismo es que ni sus cuadros quieren acudir el 6D.

Ese reto lo hace Maduro porque (y en eso sí tiene razón Maripilí) los chavistas prefieren un chavista en el poder. Por ahora…

En un segundo escenario, se debate la posibilidad de una “transición” con actores bajo el dominio dolarizado del chavismo y dentro de esa autodenominada “oposición”.

Una hipótesis difícil, pero con estos tipos todo es posible, mucho más porque a partir del 20 de enero 2021 en EEUU el mando lo tendrá un político de escuela, con óptica distinta a Trump, que prefiere “negociar” a amenazar, que prefiere “transarse” a “sancionar”.

El chavismo lo sabe y desde ya, tienen montada la olla con el nuevo traductor de Biden para Venezuela.

Esa propuesta de “renuncia” viene triangulada vía Borrel-España, Cuba, Rusia-China (por los intereses petroleros) y el negociante de Estados Unidos, que viene haciendo un gran trabajo de lobby con sectores de Biden.

Renuncie o no, el Maduro que se gesta después del 6D será otro. El parto será el 5 de enero próximo.

Habrá sorpresas, y no es imposible que el propio Nicolás y su entorno sean los sorprendidos…

LOS CAIGA QUIEN CAIGA

Como todo columnista, hay quienes hablan bien de mí, otros hablan mal y algunos sencillamente hablan.

Agradezco la publicidad de todos. Hasta la de Diosdado toda la semana, solo que él saca con “pinzas” mis palabras.

Así como tengo dos años anunciando lo que no iba a pasar y no se dio, a muchos no les gustaron nuestros comentarios sobre la ahora ex embajadora de Guaidó en Inglaterra, aunque menos le deben agradar sus palabras. Sus justificadas palabras.

También hace tiempo señalamos, a pesar de la bulla de muchos “influencer de la capital”, de Miami y de España, un hombre como Alex Saab poseedor de más de 7 mil millones de dólares (se dice fácil pero no lo es), era cuesta arriba su cárcel y extradición a Estados Unidos.

No en una nación africana, donde el valor de la moneda americana es mucho más valorado.

Les advertimos que Maduro se comería las “hallacas” decembrinas e insistimos que recibirá los regalos de los Reyes Magos, lamentablemente.

Hoy luego de analizarlo con varios amigos sociólogos, abogados, politólogos, entre otros, no tengo dudas: El gobierno de Guaidó estudia seriamente el exilio con los poquitos diputados que quedan en Venezuela. Nombrará nuevos embajadores y desechará algunas alianzas, un Guaidó más inocuo que el actual, o sea, con menor efecto.

El primero que pide pista es Ravell, aunque no preciso para donde.

El segundo es Julio Borges y es lógico, pues tiene mucha más fortaleza política que este accidente llamado Guaidó.

Voluntad Popular terminó su poder con el nuevo presidente de EEUU y quien lo asume es nada más y nada menos que PRIMERO JUSTICIA. Un partido de mejor formación, claridad y no necesariamente bueno en su liderazgo nacional.

Se dice que Juan Pablo Guanipa anda en un movimiento extraño. Lo vengo observando muy de cerca desde principios de año.

La Nave interina puede naufragar en una buena isla si cambia de Capitán. Es su única oportunidad. De seguir Guaidó ni cenizas sobre las cuales renacer como el Ave Fénix, quedarán.

LO ÚLTIMO

Fuerza del Cambio de Capriles, no participará en el fraude del 6D. El CNE no eliminó su tarjeta.

El negocio de los gobernadores: Participan a través de algunos candidatos. Por ejemplo, Ronderos en Nueva Esparta. Hasta última hora no iba. Ahora de la noche a la mañana decide ir… detrás el Gobernador Díaz. Igual en Mérida y en Táchira con mucha mayor coherencia. Lo asumió públicamente.

TRUJILLO

Factores participantes del 6D, hacen campaña afincados en los pueblos, visitandolos y regalándoles sardinas en lata.

La gente no tiene acceso a redes sociales, y en su ignorancia sana, pues muchas cosas desconocen, en Trujillo la capital política y Valera la capital comercial, no hicieron campaña ni nada, porque la gente los aborrece.

Los que se han visto llegan de golpe, se amontonan, sacan la foto y en menos de quince minutos, se esfuman.

En todo el estado esta semana no llegaron más gandolas de gasolina. Desde el martes, las calles desoladas no por confinamiento sino por falta de combustible.

Más de un año continúa el hospital del IVSS, en cierre técnico, después que el gobernador Rangel Silva, aunque no “silba” ni sirve para nada, tomó el control y lo cerró, para trasladar los insumos que diligentemente le llegaban, para llevarlos al hospital central, colapsándolo; colocó una licenciada de profesión bombero, le llaman la coronela, quien gracias a su “gestión”, provocó la fuga de enfermeros y médicos, al exterior.

Triste escuchar el audio del jefe de la ZODI Trujillo. No es sorpresa que quienes dirigen el plan República no son ni han sido imparciales, estos 21 años.

CARABOBO

Se están cayendo de una mata y no de coco, quienes creen que Lacava es la estrella, el líder de esa región.

Allí se calla por la carencia.

El próximo pleito del “Drácula” es con el Pastor Bertucci.

Por allí dicen que “El Pollo” ahora es “Gallo”. Esperaremos.

ZULIA

La gente del PCD liderado por Alaimo desde el exterior y marcos Rivero, se han echado la campaña por la consulta encima y están trabajando más o por lo menos, a nivel del Nuevo Tiempo, quien con Rosales al frente sigue apareciendo, se mantiene en el “survey” político.

Primero Justicia de vez en cuando.

Voluntad Popular, sigue haciendo la película “lo que el viento se llevó”. Lester contrato unos 50 “tuiteros” para agredir a quienes lo criticamos y les paga, debe ser producto de su esfuerzo laboral, unos mil dólares mensuales a cada uno.

Otro naranja, sueña con ser alcalde. Creo que como va, ni de la Isla de Pájaros será concejal, donde solo ha podido tener una suplencia.

Lamentable la muerte de José Luis Acosta, candidato del PSUV, responsabilidad directa de Omar Prieto y la campaña. No contó con una clínica y hubo de conformarse con el riesgo que involucra el Hospital Universitario. Sucedió lo mismo que con el Padre Vidal. Igual situación vive otro dirigente y funcionario de la Gobernación Oswaldo Caldera. Ojalá supere sus problemas.

Willy Casanova, asume los errores y eso es bueno. Debe también asumir cambios en su gestión y gabinete. Hay avenidas y calles donde el abandono es asombroso; Frente a Bayona, avenida Fuerzas Armadas, por ejemplo, va por dos años de abandono municipal.

Los comerciantes y empresarios hacen un duro esfuerzo. En días pasados estuve en la famosa Bisteka y debo ser honesto, siempre su dueño Jonathan, ha sido muy amable en responder mis dudas, me encontré varios empresarios. Ellos al menos, por las razones que fuera, permanecen ofreciendo un buen servicio en una ciudad donde ya eso es difícil.

Lo digo porque para el Black Friday estuve en el Sambil y la soledad de clientes y de comercios abiertos asustaba.

La Universidad del Zulia, vista la renuncia del Profesor Palencia, tiene nuevo Rector: Clotilde Navarro. Aunque un movimiento trata de impulsar un acuerdo para dejar a Judith Aular de manera permanente y quien de hecho ha ejercido la Rectoría y ha sido designada de manera interina por el Consejo Universitario. Falta la decisión del CNU, donde lo más probable es que sea uno cercano a la visión dizque “revolucionaria”.

El Zulia grita por SEGURIDAD. Estamos en manos del hampa común, la organizada y la uniformada. Cómo quisiera que al menos un día el gobernador y el secretario de gobierno anduvieran sin escoltas en horas de la tarde-noche por la ciudad, para que se percataran. Aunque ellos lo saben.

Por qué no actúan, no lo sé, hace meses que no hablo con ellos.

Puede haber sorpresas en dos circuitos de Maracaibo. Y el único consejo que le doy a sus aspirantes es que primero aprendan a caminar, antes de correr.

La pelea de la Gobernación del Zulia en orden de posibilidades está así: Willy Casanova, Luis Caldera, Reverol y Omar Prieto. Para la Alcaldía si Willy decidiera repetir, cualquiera que se atraviese dentro del chavismo sería demolido.

GRADO 33: Me informan que Omar Prieto y un grupo de empresarios chavistas, estarían planteando el nombre de un outsider para el Zulia y proponen a Diosdado. Sobre el cual nadie hace objeciones, salvo el propio señalado. Hasta Arias lo respaldaría. Omar regresaría a lo que siempre realmente ha sido: Alcalde del segundo municipio en importancia.

Digo esto porque, creanlo o no, de manera inmoral, dentro de la oposición, muchos y muchas, políticos y sociedad civil, que hoy te dicen que no votes, están preparando sus plataformas para las Alcaldías y la Gobernación.

Señores esto se lo llevó el que lo trajo…