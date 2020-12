Los ‘amiguetes’ de Iglesias y Zapatero viajan a Caracas para blanquear el fraude electoral de Maduro

Los ‘amiguetes’ de Pablo Iglesias y José Luis Rodríguez Zapatero viajaron a Caracas para blanquear el fraude electoral de Nicolás Maduro.

El fraudulento expresidente de Bolivia, Evo Morales, acudió al centro de votación Liceo Fermín Toro junto a expresidente de Paraguay, Fernando Lugo; y la exsenadora de Colombia, Piedad Córdoba.

Delegación de veedores internacionales, conformada por los Ex Presidentes de Bolivia, Evo Morales; Paraguay, Fernando Lugo, y la ex Senadora de Colombia Piedad Córdoba visitan las instalaciones del centro de votación Liceo Fermín Toro. Caracas #Venezuela#EleccionesAN2020 pic.twitter.com/V4JCeyX8H6 — CNE.ve (@ve_cne) December 6, 2020

Justamente se tratan de figuras muy próximas a Podemos y al expresidente del Gobierno.

Es importante recordar la vinculación que existe entre el partido de Pablo Iglesias y Evo Morales por defender el fraude electoral del expresidente andino.

Sin olvidar que fue Piedad Córdoba la que reconoció en una entrevista que Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela por el beneplácito del régimen chavista.

Desesperación chavista

El régimen de Maduro está viendo fracasar su fraude electoral por la baja participación de los ciudadanos.

Con la ausencia de la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, se está registrando una baja afluencia de votantes en los centros electorales.

Los miembros del Observatorio Contra el Fraude del 6D reportaron que la participación en los centros electorales habilitados era inferior al 12% en horas cercanas al mediodía del domingo.

Aseguran que estas cifras están incluso por debajo de últimos procesos electorales como el de la Constituyente en el año 2017.

Consciente del poco apoyo electoral, el régimen chavista vino amenazando a la población durante las últimas semanas.

Uno de ellos fue el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista, Diosdado Cabello, lanzó una fuerte amenaza a la población.

“El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”, sostuvo el dirigente chavista, durante un acto de campaña del Gran Polo Patriótico en el estado Carabobo.

La amenaza de Cabello está principalmente dirigida a los sectores más vulnerables del país, que en gran medida dependen de las ayudas provistas por el Estado.

Iris Varela, candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y hasta hace dos meses ministra de Servicios Penitenciarios del régimen, envió un mensaje a los gerentes y directivos de este Ministerio (que aún controla en las sombras).

En concreto, les dio la orden de despedir a todos los empleados que no participen este en las elecciones parlamentarias amañadas por el chavismo.

Estos actos de intimidación y coacción evidencian una vez más que las elecciones del 6D no son unas elecciones libres, justas ni democráticas, sino un nuevo fraude de la dictadura de Nicolás Maduro.

“Este es un mensaje para todos los funcionarios, directores del Servicio Penitenciario”, comienza el audio que hizo llegar Varela a sus exsubordinados.

“Tenemos una elección muy importante el próximo domingo. Yo le voy a decir a toda la gente que trabaja en el ministerio penitenciario, ¡el que no vote, que lo boten! Porque no tiene sentido que nosotros arriesguemos lo que nos estamos jugando el próximo domingo. Yo sé que mis camaradas todos son cumplidores. Garanticen su voto. Llegó el momento de defender la patria”, agrega la dirigente del régimen.

La amenaza de Varela se sumó así a la que gran parte de la estructura de la dictadura está ejerciendo, sobre todo, en los sectores más vulnerables de la población, aquellos que dependen de la asistencia estatal para sobrevivir en momentos de una crisis humanitaria sin precedentes para América Latina.

La UE se desmarca

El Parlamento Europeo rechazó ser observador del fraude electoral del dictador Maduro.

En un comunicado desvelaron que “no observará los comicios, y por tanto no hará comentarios sobre el proceso ni sobre los resultados”.

En este sentido, precisan que ningún miembro del Parlamento Europeo ha recibido mandato para ejercer de observador ni comentar sobre el proceso electoral en nombre de la Cámara.

Por ello, “si algún eurodiputado decide observar estas elecciones lo hará por propia iniciativa y en ningún caso podrá vincular sus posibles declaraciones o actuaciones con el Parlamento Europeo”.

En su resolución sobre la situación humanitaria en Venezuela y la crisis migratoria y de refugiados de julio de 2020, el Parlamento Europeo apeló a crear las condiciones adecuadas para la celebración de elecciones “libres, transparentes y creíbles”, incluidas condiciones justas para todos los participantes, lo que no ha sucedido».

La declaración del Parlamento Europeo está firmado por David McAllister (PPE, Alemania), presidente de la comisión de Asuntos Exteriores; y Tomas Tobé (PPE, Suecia), presidente de la comisión de Desarrollo y copresidente del Grupo del PE de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral.