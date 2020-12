La Fiscal ‘chavista’ de la CPI lanza un «informe sesgado» para beneficiar a Maduro ante La Haya

El Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven) y la Fundación El Amparo rechazan el informe incompleto de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Los portavoces Walter Márquez y William Cárdenas Rubio tildaron de “decepcionante” el reporte anual sobre las actividades del examen preliminar presentado por la Fiscal de la CPI, a pesar de que ellos habían advertido por escrito, a instancias como la Presidencia de la Corte, la Presidencia de la Mesa de la Asamblea de los Estados Parte y al propio mecanismo de supervisión independiente sobre su actuación negligente, faltas graves e incumplimiento grave de la fiscal Fatou Bensouda en el ejercicio de su cargo con el caso Venezuela.

En rueda de prensa virtual, donde también participaron Víctor Rodríguez Cedeño y Paciano Padrón y que fue atacada por hackers, señalan que en el informe de 17 párrafos presentado por la Fiscal este 14 de diciembre, se observan hechos graves.

Igualmente, señalan Márquez y Cárdenas, que la fiscal comete otro trato discriminatorio en cuanto a la materia, ya que solo se refiere a 4 delitos internacionales y obvia otros 7 crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, de acuerdo al artículo 7.1 del Estatuto de Roma, ocultando los más graves como son el delito de exterminio por la privación de alimentos y medicinas a los venezolanos, denuncia que hiciéramos tanto la Fundación El Amparo, como William Cárdenas Rubio, expediente OTP-CR-82/18 y también silenció el delito de deportaciones y desplazamientos forzosos que constituye la causa OTP-CR-22/16, al igual que asesinato, esclavitud, desaparición forzada de personas, apartheid y otros tratos inhumanos, limitándose solo a los 4 delitos de encarcelación, tortura, violación, violencia sexual y persecución, mientras que en el caso de las denuncias que hace el régimen de Nicolás Maduro contra el gobierno de Estados Unidos, la fiscal Fatou Bensouda sí incluye el crimen de exterminio por la privación de alimentos y medicinas y el delito de desplazamiento forzoso, atribuyéndoselos al bloqueo económico.

A su vez, especificaron Víctor Rodríguez Cedeño y Paciano Padrón, directivos de Ciciven, que los delitos más graves, por la cantidad de víctimas, que se están cometiendo en Venezuela, la fiscal no los incluye en el análisis del caso de Venezuela I, pero sí en el caso de Venezuela II, donde ella no puede investigar a los Estados Unidos, porque este país no forma parte del Estatuto de Roma, ni reconoció la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y porque jurídica y moralmente, desde el punto de vista procesal, la fiscal está obligada a inhibirse, por cuanto fue sancionada por autoridades norteamericanas por una orden ejecutiva del Presidente Donald Trump, y ella no garantiza actuar de manera imparcial ni objetiva frente a autoridades Norteamericanas que la acusan de corrupción, le suspendieron su visa y aprobaron sanciones económicas en su contra.