Un famoso diputado de Chile, denunciado por abuso sexual y violación a su expareja

Nuevo terremoto para la política de Chile.

El famoso diputado chileno Raúl Florcita Alarcón fue denunciado por su expareja como el presunto autor de abuso sexual y violación.

El caso, en manos de la Policía de Investigaciones de Chile, llevó a que el parlamentario renunciase a su partido político, mientras que también es investigado por la Comisión de Ética del Congreso Nacional.

La denunciante declaró que fue violada en distintas ocasiones por el diputado Raúl Florcita Alarcón mientras dormía y que él mismo, al día siguiente, le narraba detalles jactándose de las relaciones no consensuadas.

También indicó que al parlamentario le gustaba registrar imágenes privadas sin su consentimiento, las que luego compartía con terceros, incluso su jefe de gabinete.

Tras hacerse público el testimonio, la denunciante de iniciales J.N., cuenta que ha recibido críticas a través de redes sociales e incluso se le ha insinuado que es ella la culpable de los abusos.

“Toda esta situación me ha revictimizado. He leído cuestionamientos de por qué no lo denuncié antes y que a los 25 yo no era tan chica, pero ninguno de por qué él me violó. Ningún cuestionamiento hacia él, sino que todos hacia la víctima”, detalla.

J.N. acusa al parlamentario de abusos sexuales reiterados durante el periodo de tiempo en el que fueron pareja.

La mujer relató episodios en los cuales la obligaba a hacerse pasar por su hermana pequeña mientras tenían relaciones sexuales y que la obligó a hacer tríos con extraños e incluso, la penetraba de noche mientras ella dormía.

Para ella las propuestas dejaron de ser agradables cuando empezó a invitar a terceros a la relación.

“Cuando él me empieza a pedir que en las relaciones sexuales yo actuara como si fuera mi hermana pequeña y yo sentí en esa ocasión que, de alguna forma, mi hermana chica participó de una relación sexual conmigo, eso me quebró profundamente. Yo se lo dije llorando, no pude dormir esa noche. Él hacía juegos de rol, se hacía pasar por mi cuñado, después me decía que mi hermana me tocaba a mí”, contó.