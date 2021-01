Opinión: La era del chavismo sin Chávez y oposición sin opositores

Definir lo que ocurre en Venezuela no es tan simple. El análisis debe incluir variantes, hasta de órdenes sociológicas y sicológicas, sin excluir el problema político, económico, entre otros.

En política el poder se impone a la razón.

La coherencia es fundamental. La política es pariente del derecho y este requiere de lógica. Decir una cosa hoy y hacer otra mañana, es una inmoralidad, tratándose de la tragedia que vive el pueblo venezolano.

Chávez, aisladamente de sus obsesiones y comportamiento psicótico, casi demencial en muchas ocasiones, era un líder, en el concepto latinoamericano, no en el ámbito gerencial moderno. Siempre movió multitudes. Lloraban por él, pasaban hambre por él pero votaban por él. Le creyeron. Cómo decía el filósofo y ensayista José Ortega y Gasset, en su obra Meditaciones del Quijote: “Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo”.