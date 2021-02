El dictador Maduro amenaza a Colombia con una guerra: «Limpien los cañones y los fusiles»

La dictadura de Venezuela amenazó, una vez más, con un conflicto armado contra Colombia.

En el enésimo ataque del tirano Nicolás Maduro al presidente Iván Duque, el dictador mostró su molestia por el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que anunció el Gobierno de Colombia.

Una medida migratoria que supone una ayuda para todos los venezolanos que huyen de la represión chavista y su crisis humanitaria.

Sin embargo, lo que más molesta a la tiranía chavista es que el jefe de Estado colombiano insista en señalar que disidencias de las FARC y el ELN tienen campamentos en territorio venezolano. “Tienen 22 años acusando a la revolución bolivariana de lo mismo”, dijo.

“Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela, que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela, si se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano”, amenazó Maduro.

Además, el jefe del régimen acusó a Colombia de tener abandonada la frontera con Venezuela. “Tú te vas del lado colombiano y no hay autoridades, no hay militares no hay policías, no hay nada, abandono. Le han entregado la frontera desde hace mucho tiempo a las mafias paramilitares, contrabandistas, narcotraficantes y también están los restos de la guerrilla colombiana”.

Por su parte, la Cancillería colombiana respondió a esta amenaza: “La Cancillería de Colombia rechaza las absurdas declaraciones del dictador Nicolás Maduro en contra de las medidas de protección al migrante definidas por el presidente Iván Duque”.

“A partir de su discurso, el régimen ilegítimo y criminal de Nicolás Maduro reafirma su actitud indiferente y cruel frente a la grave realidad humanitaria, económica, política y social que padece la población venezolana”, dijo la Cancillería.