Casa de América-Madrid: «EEUU entre la pandemia, la recuperación y la geopolítica»

EE.UU. comienza una nueva etapa en la que Joe Biden y Kamala Harris tendrán afrontar grandes retos, entre ellos, la pandemia de la covid-19. Para analizar la situación estadounidense desde todas sus perspectivas y en su total amplitud, Casa de América inaugura esta semana dos ciclos: La nueva etapa en EEUU desde una perspectiva económica y comercial, que abordará la cuestión económica; y Los Estados Unidos después de Trump: un balance y predicciones para la nueva era, que tendrá un punto de vista socio-político.

Esta tarde se ha celebrado de manera online, en los canales de Casa de América, la primera sesión del primero de los ciclos: EEUU entre la pandemia, la recuperación y la geopolítica. En ella han participado Manuel Muñiz, secretario de Estado de la España Global, y José Viñals, presidente del Standard Chartered Bank.

Manuel Muñiz ha comenzado destacando los grandes cambios que la administración entrante está apuntalando en EE.UU: se han sumado al Acuerdo de París por del cambio climático; han desbloqueado el nombramiento de la Directora General de la Organización Mundial del Comerio; han eliminado la cláusula que suponía el principal escollo para el acuerdo mundial sobre la Tasa Google; han expresado su voluntad de volver a un acuerdo nuclear con Irán; han vuelto a la OMS… En este sentido, Muñiz ha señalado que «es larga la lista para darnos una idea del viraje que va a avanzar entre otros factores hacia el multilateralismo, que está bien enhebrado con los intereses y valores de España».

José Viñals se ha referido a la recuperación económica de 2021, que asegura será desigual y plagada de incertidumbres. Sitúa a la cabeza de la recuperación a las economías emergentes de Asia (como China, La India, Singapur, Vietnam o Malasia); en segundo lugar se encontrarían las economías que crecerán al menos un 5%, donde se encuentra EE.UU.; y, en tercer lugar, Europa y América Latina. En cualquier caso, para Viñals la recuperación pasa por cuatro factores a tener en cuenta: que la vacuna dé resultados favorables; que no haya un retiro prematuro del apoyo monetario y fiscal por parte de los grandes bancos centrales ni de los gobiernos, al menos no antes de que la demanda privada se haya asentado y recuperado la confianza; que el endeudamiento, tanto público como privado, no alcance los niveles de anteriores crisis; y que la geopolítica sepa gestionar la situación.

Viñals ha mencionado las relaciones entre EE.UU. y China como uno de los factores clave a tener en cuenta. En su opinión, y al contrario de lo que se piensa, la llegada de Biden a la Casa Blanca no aflojará el pulso entre ambos países, aunque sí se modificará el modo en que se relacionen. Manuel Muñiz, secretario de Estado de la España Global, también se ha referido a esas tensiones entre China y EE.UU: «La UE no puede mantenerse equidistante. Compartimos con EE.UU. un enorme catálogo de valores, como el rol de la mujer en la sociedad. Y con China se debe establecer una relación estratégica en numerosos temas clave, como el cambio climático o los sistemas financieros».

La conversación también ha abordado temas relativos a la migración y a cómo afectarán las políticas de Biden a Latinoamérica. Muñiz y Viñals coinciden en que el cambio será positivo para América Latina.