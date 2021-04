Opinión: Tenemos un gobierno del hampa y la narcoguerrilla

El miércoles por la mañana, recibí una llamada de un antiguo amigo, perteneciente al Ejército. Trabajamos juntos. Un pariente suyo cayó abatido el viernes anterior. El malestar, dolor, impotencia de muchos oficiales debe tener preocupado a Nicolás, y al designado en mala hora general Padrino.

Uno de los participantes habló vía telefónica brevemente conmigo, desde un teléfono de su pariente.

La versión que me da, es distinta a la ofrecida en las primeras declaraciones a los medios. Aún no se dice la mitad.

La emboscada

La incursión nocturna a campamentos de las FARC, fue previamente estudiada y analizada por asesores cubanos y rusos, quienes planificaron una operación de comando.

Seleccionaron a la élite de los comandos en Venezuela, los “navyseal” de las FANB, de la armada y de los comandos estratégicos del ejército. “dieciocho (18) componentes por cada unidad, es decir treinta y seis (36) funcionarios, con paracaídas sobre el objetivo para neutralizar el campamento…Ese era un señuelo” Así me lo dijo el Oficial.

“Cuando ellos salimos de retirada, a ser retirados por los helicópteros, estábamos emboscados…” Cuenta que los guerrilleros le hacen armas a los dos helicópteros y se atrofia el rescate. En el sitio cayeron muertos TREINTA (30) Militares, entre tropa profesional, oficiales y suboficiales, el comandante de la operación, un teniente coronel del Ejército también cayó (eso no se ha dicho) y todos los oficiales de la armada “cayeron, sobrevivieron cinco (5), de treinta y dos (32), hasta la fecha han rescatado apenas nueve (9), gracias a la iglesia y su intermediación…”. Los demás están escondidos en diferentes sitios, en espera del rescate.

Lo más triste es que no hay versión oficial de las bajas.

Los helicópteros no estaban artillados, fueron usados unos de fabricación rusa, muy grandes, muy vulnerables por su tamaño. Su desplazamiento es muy lento y los hace objetivo muy fácil.

No hay seriedad en la información de las FANB ni de los responsables.

¿Por qué los usaron de señuelo? ¿Que protegían los guerrilleros que necesitaban el apoyo del régimen de Nicolas representado por Padrino?

¿Por qué no hicieron lo mismo de Cantaura en la época de los gobiernos democráticos, cuando no estaba la “guerrilla infiltrada”, a pesar de las críticas de los sectores de la izquierda? Allí un bombardeo aéreo impidió que murieran soldados venezolanos y desaparecieron a los insurrectos de la narcoguerrilla.

Las fotos no me atrevo a mostrarlas.

La guerrilla tiene armamento de última generación y los superaban en números.

¿Por qué el silencio? ¿Qué pasó con el honor y la solidaridad militar?

EL COQUI TRABAJA PARA EL CHAVISMO

Los funcionarios del CICPC y los organismos de seguridad, igual que nuestras Fuerzas Armadas, perdieron el norte, el honor, el respeto y como sucede desde hace mucho, allí manda la delincuencia. Una con uniforme y otra sin el.

Douglas Rico, no era “malandro”, sino un tremendo profesional, que lamentablemente se enchufó y allí se le olvidó todo. Ha permanecido largo tiempo allí pues es “perro fiel” de Nicolás, de Cilia. Es comisario pues es licenciado en ciencias artes y policiales. De lo contrario tuviera todos los títulos del mundo no podría. Sus hijos también son funcionarios y excelentes en prácticas de tiro.

Los funcionarios que lo conocen, comentan que le deben estar pagando “una pelota de dólares para mantener esa postura”. Hay una conmoción general por sus declaraciones. Todos los funcionarios están deseosos por irse, por buscar mejores horizontes.

Perdió Douglas Rico el respeto. Ser mal dirigido es una cosa pero ser dirigido por “malandros” desde Miraflores es otra. Allí el gobierno demuestra que apadrina a “El Coqui”, cuyo verdadero nombre es Carlos Luis Revete.

Los “chamos roban, secuestran” tienen a Caracas agarrada por todos lados.

El gobierno de Nicolás los armó y se desplazan por donde les da la gana, por toda Venezuela incluso.

¿Quien trae los “machitos blancos??

El gobierno lógicamente. Todos los “toyota” los trae el gobierno, la gente de “plata, enchufaos”

¿Por qué “EL COQUI” tiene “machitos chasis largos de los nuevos, último grito”?

Iris Varela, el hijo de “papi, papi” José Vicente Rangel, el nieto de la mencionada momia…

El tipo está involucrado en muchos delitos. Le suministra municiones a los colectivos, como un mercal, les dice a los “choros” “haz la cola allí, llévate una caja de punto 50, 7.62mm, 9mm, 38…”

Bandas como estás, las han creado porque ellos están convencidos que el día que estalle un conflicto interno y se revelen los militares y funcionarios honestos, estos “malandros”, van a salir hacia delante para defender la revolución “castrocomunistas”.

Un error. Esos “niños” en la práctica no tienen la preparación ni la capacidad de los funcionarios de carrera.

Es un negocio el de “El Coqui” y compañía.

Cifras reales que no permiten hacerse del conocimiento público, demuestran que en Caracas se producen un promedio de 10-20 secuestros diarios.

Los CICPC cuadran con los familiares para ir a llevarles el dinero a los tipos, en los cerros, en los alrededores del metro, etc.

Funcionarios muertos, masacrados y lógico los “malandros” tienen hasta RPG, bazucas… “de donde sacan ese material militar, más de 150 fusiles, fal, AR15, R15, AK ultra livianos, diez (10) patrullas destruyeron y se llevaron otras para el cerro.

Los policías ya no quieren trabajar. Aplican la misma regla desde que comenzó esta revolución en el 23 de enero: “A los policías le quitan las motos, pero las armas no las regresan, esa es la orden, la ley, en el bloque 3, bloque 2, bloque 1, qué son los más peligrosos del 23 de enero, allí ni Padrino puede entrar. Ahora no regresan nada. Al 23 de enero, ni la planicie no puede entrar ningún cuerpo de seguridad, solo por la avenida Sucre”. En la parroquia La Vega, cota 905, son los “santos”, a los que todos le ponen velas…

Me dicen que tienen una oficina en Miraflores…

Si los policías quieren hacerlo bien, les “siembran el procedimiento en su contra” y terminan presos ellos y los delincuentes libres.

Tenemos un régimen bajo la tutela de la Guerrilla narcocomunista y del hampa en las ciudades.

Qué más debe de ocurrir, antes de que quienes deben restituir el orden y ejercer la función de policía constitucional lo hagan…

Mientras la burocracia de la OEA, de Noruega, habla y habla, ya el problema avanzó a peores…Ahora no es a Maduro que hay que sacar, ni a Guaidó imponer, es la GUERRILLA NARCOTRAFICANTE Y EL HAMPA la que dicta las reglas.

Dios nos ampare.