Opinión: El Chávez español

Pablo Iglesias no se lo puede creer. Juró que dejaría la Vicepresidencia del gobierno español para optar por la Presidencia de la Comunidad de Madrid, pero no ponderó que Isabel Diaz Ayuso, ya lo había pesado y medido desde hace bastante tiempo y sabía perfectamente que nos encontramos ante un ídolo con pies de barro, farsante, populista y que se derrumbaría al primer envite. Y el primer empujón se lo dio cuando Ayuso definió la confrontación contra el duo Pablo Iglesias- Pedro Sánchez, como de Comunismo Vs. Libertad! Porque no pueden ocultar que la candidatura de Iglesias era una jugada del gobierno nacional contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Hasta allí llegó el hijo ibérico de Hugo Chávez, quien en medio de su desesperante caída al abismo de una vergonzosa derrota llegó a emitir un video de su campaña transmitido en cuñas de TV, con una imagen de su mirada, en la que copia descaradamente la foto su ídolo que inundó calles de ciudades y pueblos de Venezuela! No tuvo ni siquiera la capacidad de ser original, y ayuno de ideas políticas quien dice ser profesor de esta Ciencia, tuvo que recurrir a plagiar al Comandante, aquel con el que amenazó al pueblo venezolano, con aquello de “Tengan cuidado, que Chávez muerto puede resultar invencible”

Así pretende este funambulista de la política que no se incluya a Venezuela, de donde trincó tangibles beneficios ($) en los debates de su parodia.

William Cárdenas Rubio-Vargas

CONSULTORES CÁRDENAS