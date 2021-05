La OEA condena la treta del dictador Maduro para seguir controlando el Consejo Nacional Electoral

La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la conformación en Venezuela de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) totalmente a merced de la dictadura de Nicolás Maduro.

El organismo señala que las designaciones realizadas por “una Asamblea Nacional ilegítima”, “son contrarias al Estado de derecho democrático y la independencia de los poderes políticos del Estado”.

La OEA recordó que el Consejo Permanente del organismo rechazó las “elecciones fraudulentas” organizadas por la dictadura de Maduro el pasado 9 de diciembre de 2020, “por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derechos internacional; por carecer de imparcialidad y transparencia; por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía; por no haber sido liberados los presos políticos; por falta de independencia de la autoridad electoral; y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble”.