Opinión: Un nuevo CNE en Venezuela, otro fracaso de la clase política opositora

La simple conformación de un nuevo organismo electoral de mayoría chavista, no garantiza ni el mínimo de condiciones.

Por allá en Septiembre del 2016 escribí: “Las preocupaciones en Venezuela van en aumento. Mientras la gente se desespera porque no ve soluciones, un grupo del gobierno actúa como si nada pasara. Otro grupo conspira para acelerar la salida del Presidente pero se frena porque no ve sus posibilidades de regreso y nada logran si sale Maduro y entra un “opositor”. En la oposición un grupo sin interpretar lo que sucede SE MONTA en lo electoral y soslaya la situación. Observamos aspiraciones desbocadas a las Gobernaciones y las Alcaldías cuando estamos en una coyuntura tan difícil que no hay ni presupuesto para un proceso electoral…” “…Yo entiendo más no justificó la irresponsabilidad de un Gobierno ausente para resolver la crisis durante 17 años. Lo que no JUSTIFICO ni ENTIENDO es ese grupo de la OPOSICIÓN también irresponsable al plantear sus intereses particulares por encima de la estabilidad de la nación que es lo que está en juego”.