Antonio Ledezma: Maduro busca burlar el juicio en la CPI

Para el alcalde metropolitano de Caracas en el exilio, Antonio Ledezma, “a Maduro le han ofrecido ayudarlo a saltarse los procesos que cursan en la Corte penal Internacional”. Asegura manejar información según la cual “en el pacto para repartirse rectores del CNE se incluye la promesa de algunos factores políticos que integran la llamada oposición que cohabita con el régimen. “El entramado consistiría hacerle el trabajo a Maduro y a los integrantes de su línea de mando que han sido señalados como perpetradores de crímenes de lesa humanidad, para que esas incidencias se paralicen dejándolos libres de polvo y paja”.

Sin embargo, el líder político en el exilio asegura que “ese proceso no tiene marcha atrás, que nada hará desvirtuar esos juicios, que ya la investigación está abierta y seguirá su marcha hasta que se impongan las sanciones correspondientes”, no obstante Ledezma pidió estar alerta ante esta argucia para encarar cualquier maniobra que procure semejante impunidad, porque en Venezuela no habrá paz si no hay justicia”, sentenció el líder de la resistencia en el exilio.