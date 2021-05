El régimen cubano recicla un discurso de Fidel Castro para consolidar la dictadura

El Partido Comunista de Cuba está buscando consolidar la dictadura a pesar de la ausencia visible de los Castro.

A través de su periódico oficialista Granma, revivió un viejo discurso de Fidel Castro de 1988 para defender al partido único que gobierna la isla caribeña desde 1965. La publicación, también, es una muestra de los valores antidemocráticos que representaba y promovía el dictador, quien murió el 25 de noviembre de 2016.

“Y debemos decir aquí, de una vez y por todas, que no necesitamos más que un partido, de la misma forma que Martí no necesitó más que un partido para hacer la lucha por la independencia de Cuba, de la misma forma que Lenin no necesitó más que un partido para hacer la Revolución de Octubre”, dijo Castro en el discurso reproducido por el diario oficial del régimen.