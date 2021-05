El tirano Maduro priorizará la vacunación COVID entre los afiliados al partido chavista

El régimen de Nicolás Maduro priorizará la vacunación COVID entre los afiliados al partido chavista.

La opositora venezolana Delsa Solórzano criticó que la dictadura esté utilizando el denominado Sistema Patria como método para citar a las personas a que acudan a vacunarse contra el coronavirus, pues el antichavismo sostiene que este esquema es usado para el “control social”.

La opositora acompañó el mensaje con un video en el que observa a una mujer que, aparentemente, está organizando a un grupo de personas que están en una fila esperando para vacunarse, mientras les dice que “por el auge” que hay “el día de hoy” se atenderán con “prioridad al personal que le llegó el mensaje -de texto- por medio del carnet de la patria”.

“No vamos a decir que no vamos a atender al que no le llegó el mensaje, también lo vamos a atender”, continúa la mujer en el material, mientras señala que está elaborando una lista con el partido afín al chavismo.

“No es justo lo que estamos pasando aquí… Un derecho que tenemos todos a la vacuna, principalmente personas mayores que están adentro y no han podido todavía acceder a la misma. No es justo todo lo que está pasando porque nosotros necesitamos la vacuna; nosotros somos seres humanos, somos venezolanos, y están exigiendo el carnet de la patria para uno poder ingresar y vacunarse. Nosotros tenemos derecho a la vacuna, exigimos nuestra vacuna, como venezolanos, no tenemos que depender de un carnet para que nos puedan poner la vacuna”, denunció una ciudadana, en diálogo con la cadena NTN 24.