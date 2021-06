La Academia Nacional de Medicina planta cara al dictador Maduro: rechazan usar las vacunas cubanas contra el COVID

La Academia Nacional de Medicina de Venezuela y organismos similares manifestaron su preocupación ante la anunciada utilización de un candidato vacunal denominado Abdala en las jornadas de vacunación convocadas a través de los canales y redes del Estado para llevar a cabo la inmunización de los venezolanos.

“El candidato vacunal de desarrollo y fabricación cubana denominado Abdala no cuenta aún con la aprobación de los organismos internacionales competentes en la materia, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni de ninguna otra agencia regulatoria de medicamentos en el país, como tampoco de la evaluación por pares internacionalmente reconocidos. Por tratarse de un producto experimental, no debe aplicarse a la población general, ya que no hay información de su eficacia en la protección contra el SARS-COV-2 así como tampoco su inocuidad”, manifestaron las entidades en un comunicado conjunto.