El dictador Miguel Díaz-Canel admite sin complejos su apoyo a la censura en Cuba

El dictador Miguel Díaz-Canel admitió abiertamente que está en contra de la libertad de expresión en Cuba, ya que está limitada por la existencia misma de la revolución.

“No vamos a regalar la Revolución ni sus espacios. Debemos y podemos gestionarlos mejor, aprendiendo más de todo y de todos”, subrayó en un acto conmemorativo del 60° aniversario del discurso “Palabras a los Intelectuales”, donde Fidel Castro definió en 1961 la política cultural de su naciente revolución socialista.

En esa ocasión Castro afirmó: “Dentro de la Revolución todo, fuera de la revolución nada”, palabras que han tenido múltiples interpretaciones en esas seis décadas, y que el gobierno de Díaz-Canel reconoce como válidas.

“‘Dentro de la Revolución todo’ significa que lo único que no está en discusión es la Revolución. No es ella un hecho en disputa. Es el hecho mismo, la razón de ser de aquel encuentro”, dijo Díaz-Canel. No obstante “creemos firmemente que la obra de arte tiene no sólo el derecho sino la misión de ser provocadora, arriesgada, desafiante, cuestionadora, también enaltecedora y emancipadora”, añadió. “Someterla a la censura subjetiva y cobarde es un acto de lesa cultura”.