La Corte Penal Internacional ‘pasa’ de los ruegos chavistas y está un paso más cerca de investigar la violación de DDHH

El régimen de Nicolás Maduro está viendo cómo la justicia internacional podrá caer sobre sus cabezas.

La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó en las últimas horas la impugnación que el régimen chavista había hecho sobre la investigación que esa fiscalía había iniciado sobre violación sistemática de derechos humanos bajo el mandato del dictador venezolano.

Un duro golpe para la dictadura. La resolución preliminar, que lleva fecha del 2 de julio, estará completa a partir del próximo 21 de julio, día en que vence el plazo para que Venezuela presente sus alegatos para completar el fallo y avanzar en la acusación formal.

El pronunciamiento da respuesta a la solicitud de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que los escritos presentados durante la incidencia sean publicados con versiones editadas para proteger a las víctimas y testigos, entre otros afectados.

En tal sentido, la Cámara que evaluó las presentaciones de la dictadura decidió desestimar el “recurso” de control judicial que formuló Venezuela in limine, es decir, por su improcedencia y por ser abiertamente prematuro.

De acuerdo al artículo 11 de la resolución, “la Cámara rechazó que el artículo 21.3 del Estatuto pudiera servir de base jurídica para la reparación solicitada. La Sala indicó que el marco jurídico del Tribunal prevé una oportunidad procesal para presentar el tipo de impugnaciones que estaba siendo presentada por Venezuela y, por lo tanto, no existe ninguna ‘laguna’ en el derecho aplicable. La Sala señaló que la disposición pertinente es el artículo 18 del Estatuto, aunque para que esta disposición esté disponible, el Fiscal debe determinar que existe una base razonable para proceder con una investigación. Debido a que esa determinación aún no había sido anunciada, la Sala concluyó que la solicitud de Venezuela era prematura y la rechazó in limine”.