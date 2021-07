El dictador Maduro manda su avión presidencial a La Habana

El régimen de Nicolás Maduro hizo una demostración de su respaldo a la dictadura de Cuba con el envío de su avión presidencial.

La aeronave partió hacia La Habana en medio de las protestas contra la dictadura cubana.

Se trata del Airbus A319-133 (CJ), matrícula YV2984, que tiene una antigüedad de 20 años.

Según informó el periodista Federico Black, citando una imagen de Flightradar, la nave está llegando a la capital cubana este viernes 16 de julio. “Esos vuelos, especialmente de el avión presidencial de Maduro -los tres que tiene- rara vez registran”, señaló el especialista a Infobae.

El arribo del avión presidencial venezolano a La Habana se produce en momentos en que ambos países atraviesan horas convulsionadas. Pese a que muchos especulaban en que la aeronave podría llevar armamento o fuerzas especiales represivas, ese avión es para pasajeros VIP.

“Con ese vuelo, empiezan las especulaciones de qué lleva ese avión. Que si grupos represivos, etc. No puede ser, porque la configuración de ese avión -fue el que compró Hugo Chávez y fue un escándalo por el precio- es VIP. Es decir, no es para muchos pasajeros”, resaltó Black.