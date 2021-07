El vídeo que sacude a Cuba: Una madre llora desesperada por la detención y golpiza a su hijo por la policía castrista

Desde Cuba siguen llegando impactantes imágenes de la brutal represión de la dictadura y cómo afecta a una sociedad agotada por los abusos y torturas.

Si bien el régimen ha bloqueado y restringido el acceso a Internet para evitar que la población utilice las redes sociales, las imágenes que llegan desde la isla permiten dimensionar la magnitud de las protestas y de la violencia de la dictadura contra su pueblo.

El caso que se divulgó más recientemente en las redes sociales es el de una madre que llora y grita desconsoladamente por la detención de su hijo, quien fue brutalmente golpeado por los esbirros de la dictadura por haber participado en las protestas del 11 de julio.

En las imágenes se puede ver a la mujer gritando y saltando desesperadamente, mientras su hijo “se desangra” en la unidad policial de la ciudad de Morón, en Ciego de Ávila.

“Esto es lo que hace la dictadura de Díaz-Canel. Una madre con su hijo que se está desangrando en la unidad de Morón. La dictadura lo que hace es oprimir a un pueblo y maltratar a una madre con un hijo que está desangrándose en la unidad de Morón”, relata el hombre que grabó el momento.

Asiel Babastro, director del videoclip de “Patria y Vida”, la canción que impulsó a los cubanos a luchar contra la dictadura castrista, fue quien compartió el video en las redes sociales.

“Cada vez el dolor más cerca. Conozco a estas personas hace años, son de mi pueblo. Este video me lo manda un hijo de la señora que grita. Me cuentan que su otro hijo lleva 6 días en la policía de Morón. Le dieron una golpiza y está en huelga de hambre. No tengo más detalles pero sigo en contacto con ellos”, escribió en la publicación.

“Que los gritos de esta madre, que llora desesperada por su hijo que se desangra en una unidad policial de la dictadura, retumbe por siempre en los oídos de aquellos que por acomodar sus agendas políticas defienden al régimen castrista asesino”, manifestó en su cuenta de Twitter el periodista Yusnaby Pérez, quien también compartió el video del desgarrador momento.

El portal Ciber Cuba identificó a la madre como Carmen López y a su hijo como Yasmani López Padierne, de 32 años. Según reporta ese medio, a la mujer no se le ha permitido ver al joven desde que fue detenido, y no hay indicios de que haya recibido atención médica tras la golpiza que sufrió.

Este lunes decenas de madres cubanas amanecieron en las afueras de la prisión de 100 y Aldabó, donde permanecen detenidos sus hijos, quienes se encuentran incomunicados. Los arrestados tienen entre 25 y 35 años, y podrían ser procesados por delitos como “desorden público, desacato, resistencia e incitación a delinquir”, de acuerdo a las recientes declaraciones de las autoridades castristas.