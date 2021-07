El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso recibe un polémico vídeo de pandilleros presos

El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso habría recibido un polémico mensaje, enviado desde dentro de las prisiones.

En un video divulgado, el 27 de julio, en las redes sociales de la página Informados Ecuador, aparece un comunicado desde la cárcel de Turi, el Centro de Rehabilitación Social de Cuenca, en Ecuador.

Tras la reciente ola de amotinamientos en algunas de las más grandes cárceles del país andino, que ha dejado 22 víctimas mortales en los recientes enfrentamientos y 79 en la crisis del último febrero, un grupo de reos se reunió para enviar un mensaje al presidente Guillermo Lasso.

El mensaje lo presenta la comitiva Chone Killers compuesta por las bandas los Lobos, Tiguerones, Master of the Street, Latin King, Batoloco y lo firman la Asociación Ñetas, Comitiva Chone Killers JL. Las siglas podrían significar el nombre de Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, último líder de la banda delictiva conocida como Los Choneros, desde 2007 hasta su asesinato en 2020.

En el video que dura 51 segundos se puede notar a cerca de 80 reos sentados en un graderío, formando cuatro filas, lo que recuerda a J80, acrónimo identificativo de Los Crips, la banda criminal adversaria de los Ñetas. También se agitan papeles blancos, color identificativo de la banda portorriqueña.

En la primera fila, en medio de los que se encuentran de pie, se alza una pancarta en donde se encuentra dibujada la cara de Jorge Luis Zambrano, alias rasquiña. Sobre su hombro derecho está pintada la bandera del Ecuador acompañada del crespón negro utilizado por Estados, sociedades y organizaciones, para expresar un sentimiento político-social de luto. Sobre el hombro derecho del dibujo está la bandera de Puerto Rico, país de fundación de los Ñetas, y debajo una esfera celeste que podría identificar su presencia transcontinental.

En la fila inferior, en medio y a la derecha de los sentados en la primera fila se encuentra extendida la bandera de Puerto Rico, en cuyo centro se encuentra pintado un puño que cruza dos dedos, y que simboliza el saludo de Los Ñetas, rodeado de un collar de cuentas que se confunde con un rosario pero que podría representar el grado de influencia del vocero en la organización criminal. En el centro se encuentra una bandera cuya representación es ilegible, solamente se puede notar, otra vez, la estrella de la bandera portorriqueña y un símbolo de manos que simboliza el corazón de la banda, y que se traduce como el compromiso de defender a los hermanos de la organización en caso de agresión.

¿Por qué este grupo de reos enviaron el vídeo? Tal vez para pedir un armisticio al gobierno del Ecuador. En el comunicado, no se solicita concretamente nada, pero afirman estar unidos. Además, aseguran que “la paz y la tranquilidad está en las manos del Gobierno”, insinuando que se ha instalado un proceso de negociación entre los miembros del régimen ecuatoriano y otros voceros de la federación de bandas.