Opinión: Chavismo y oposición en el juego suma cero

Para el momento de escribir esta columna, aún no había un pronunciamiento claro, sobre la participación o no del G4 en las elecciones del 21 de noviembre de este año. Los contrarios al chavismo, intentan presionar al “régimen” para lograr mejores condiciones. Realmente su preocupación está basada en la inhabilitación de algunas de sus principales figuras. Es difícil pensar en otra cosa más importante para ellos que dar el placet a su inscripción en la ruta electoral.

Observación internacional seria, que genere confianza para los contrarios al chavismo, es una variable que no depende sino de la comunidad de naciones, que han estado al margen en procesos anteriores. Esos países como la Unión Europea, Estados Unidos,entre otros, a través de mecanismos propios lo decidirán.

Una Fuerza Armada roja rojita, “chavista, leninista, marxista y fundamentalmente chavista”, no es garantía de un proceso pulcro, igualitario. Ahora ¿Cómo sustituirla?

Un CNE elegido por la AN chavista, maneja todos los procesos relativos a la elección y además han designado miembros, juntas de mesa, funcionarios para nada imparciales. ¿Se podrá elegir un nuevo CNE teniendo la fecha prácticamente encima?

¿Cómo impedir el uso y abuso del poder de los que manejan el poder del gobierno?

Lo acabamos de observar en sus elecciones, si a eso se le puede catalogar como tal. Todo un espectáculo de peleas, trampas, heridos y desaparecidos.

¿Estas hordas de Atila tratarán a los participantes opositores mejor que a los suyos propios? Lo dudo.

Por ello nosotros creemos en una ruta electoral auténtica, con todos los elementos de relevancia para permitir una justa participación de los candidatos y de los votantes.No la hay ni la han ofrecido.

Con lo que hay ¿Vale la pena participar?

¿Las elecciones del 21 de Noviembre revisten mejores elementos que las realizadas el pasado 6D? Obvio que no.

Puertas adentro ya no es MUD sino Plataforma democrática.

Luego del primer encuentro en México, entre los contrarios al chavismo y el gobierno de Nicolás (así se les identificó) empieza a materializarse una nueva realidad: Muere la MUD, sobrevive con muchos enfrentamientos el G4 y asume la ausencia la denominada Plataforma Unitaria. Por cierto se produce la reincorporación de Ramón Guillermo Aveledo, pues pareciera que no hay más nombres en la oposición. Sale vetado Chuo Torrealba, a pesar del apoyo de Henrique Capriles.

Dentro de la PLATAFORMA UNITARIA, coexisten diversos intereses. Algunos al igual que los bautizados “alacranes”, también se “entienden” o “conversan” por decir lo mismo con el gobierno.

El sector de influencia “guadosista”, insiste en no acudir al evento electoral. Reservarse para el año que viene, reclamando la realización de un “referendo” contra Nicolás. Esta información la obtuve de los propios chats donde participan miembros de la unidad y por declaración de muchos que reclaman por la carencia de coherencia. Decir una cosa y hacer otra.

Todavía Guaidó cuando habla ratifica que “no hay condiciones” y que el integrante “Jorge Rodríguez” no es digno de respeto ni de confianza.

En razón de esas afirmaciones aún no entendemos, cómo se asume claramente la postura de participación.

Hay una sinonimia terrible entre los factores que mueven al chavismo y a los contrarios a ellos, ahora plataforma unitaria.

Esto pareciera un juego de suma cero.

La diferencia es la forma en que se quiere llegar al poder. Los errores enseñan si sabemos analizar, pensar y reflexionar. El chavismo lo ha hecho y no por casualidad mantiene su ejercicio hegemónico de poder. Los contrarios al chavismo no hacen nada para recuperarlo. Con eficiencia, con planificación.

La situación del gobierno de Biden: Una oportunidad para presionar

Biden está obligado a reivindicarse. Su gestión en el ánimo del pueblo estadounidense pende de un hilo. Necesita demostrar que si defiende a la gran nación del peligro terrorista del ala radical musulmana, o Talibán.

Pudiera esto servir a los contrarios del chavismo y al propio Guaidó, de sacar un juego de abajo, generando con la ayuda de Biden una verdadera presión al régimen de Nicolás.

El gran problema de la oposición y del pueblo venezolano oprimido es que de este lado tenemos los relojes pero ellos tienen el tiempo.

Los chavistas y su gobierno, pueden seguir como están. Ya pueden sobrevivir así porque nada les interesa el desarrollo y el bienestar de su pueblo. Sus cabezas tienen precio cierto. Lo saben y les preocupa. Ellos tienen como doblar cualquier cantidad a mercenarios o funcionarios interesados. Sobran naciones poderosas con las que se pueden arreglar…

Escenario planteado:

La Plataforma Unitaria anunciará en las próximas horas la participación en las elecciones. No va Causa R. Es posible que varios partidos no vayan con la tarjeta de la unidad, por la intransigencia de Primero Justicia de hacer primarias en el estado Miranda y en otros lugares del país. Tomás Guanipa espera le levanten la inhabilitación para ser candidato en Caracas donde aparece bien ubicado en las encuestas. Otro problema es en Anzoátegui, donde algunos partidos no quieren reconocer al gobernador Barreto Sira. En el Zulia están planteadas primarias para la gobernación, las alcaldías de Maracaibo, San Francisco y Cabimas, municipios donde existen varios candidatos de peso. Rosales, a lo interno muy criticado por su adelantada campaña. Barinas y Carabobo un panorama confuso. En Lara se disputan Falcon, Marquina y Florido. ¿Aceptaran primarias con Falcón? En Aragua Richard Mardo se presenta solo en la contienda, igualmente José Manuel Olivares en la Guaira, antes Vargas.