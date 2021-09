Opinión: Ser gobierno y ser oposición

En muchos países el drama del ejercicio del poder, involucra asumir un rol: O se es gobierno o se es oposición.

No es lo mismo evidentemente. Con una variante. Dentro de los partidos u organizaciones políticas, la presencia de corrientes que ejercen la autoridad se enfrentan a similar situación. Quienes ejercen la autoridad son gobierno y quienes no, son oposición.

Ejercer oposición es muy fácil. Los efectos de los errores del gobierno, mucho más en nuestro caso, son muchísimos. Empezando por la destrucción de la calidad de vida. De hecho, más gente emigra buscando cómo mantener ese estatus que por una persecución política, aunque todas las solicitudes de asilo dicen lo mismo.

El problema en Venezuela es que muchos partidos dicen que “opositores” hacen del socialismo el centro de sus ataques, cuando sus bases doctrinarias reposan en lo mismo. Es frustrante ver a la gente del gobierno y de la oposición, hablando como gente de izquierda. Ellos dicen representar una corriente social avanzada, progresista y moderna, orientados a lograr la igualdad, la democracia y la libertad, como utopía sabemos que es una meta más celestial que otra cosa, el asunto es que en la ejecución su comportamiento es autocrático, dictatorial.

Es una tragedia la praxis de nuestras representaciones políticas. Su no diferenciación en lo ideológico, finalmente se traduce en su comportamiento.

Las organizaciones de tendencia libertarias, corrientes que se adaptan y evolucionan con las teorías económicas vigentes, carecen de plataforma suficientemente capaz de acceder a centros de poder de gobierno, de opinión y simplemente se han conformado con ser meras tendencias en las redes, estructuralmente inexistentes en el 90% del territorio.

EFECTOS DE ESTA SINONIMIA

A la luz de los acontecimientos, por ello observamos cómo a diferencia de “Tomás”, los representantes de la plataforma unitaria han creído sin ver y se sentaron a “negociar” todavía no sabemos qué…

Lo logrado no cubre las expectativas del venezolano.

La MUD, que realmente funciona bajo la égida dictatorial de cuatro representantes políticos, decidieron prácticamente a “manu militari” la mayoría de sus candidatos. Muchos los disfrazaron utilizando encuestas, que realmente no expresan la realidad de la voluntad mayoritaria de los electores.

Cierto es como dio a entender Julio Borges, no puede el G4 apoyar a los que han sido inclementes con las críticas en su contra pero eso les resta el papel democrático y además, si realmente su actuación se enmarcará en la coherencia muchas otras cosas no habrían sucedido. El propio Julio Borges recientemente afirmó sobre el caso de Monómeros y otros activos en el exterior, que “nunca han debido ser manejados por la oposición”.

El régimen de Nicolás y el chavismo se comporta como lo que es, aunque diga lo contrario. No tenemos expectativas con ellos. Yo no por lo menos. La gravedad es que esperábamos muchos, un comportamiento más democrático de la plataforma unitaria y no lo hemos visto.

Tenemos como dijo una vez el filósofo cristiano, apropiado irregularmente por la democracia cristiana, Jacques Maritain, que “vivir como pensamos, para no terminar pensando como vivimos”.

Caiga Quien Caiga

Recibo denuncia: Buenas tardes licenciado Angel Monagas, le escribe el abg XX, ipsa XX, es para denunciar que en el registro inmobiliario de los municipios Santiago Mariño, libertador del Estado Aragua están cobrando en aranceles 950 dólares, ( eso resulta debido que los mismos lo anclan al Petro) es una barbaridad. Esa cantidad no la cobran los abogados por redactar el documento.

ALEX SAAB y EL POLLO CARVAJAL tienen asustados a muchos chavistas y a muchos opositores. Hay un diputado 2015 que aparece en el libro rojo editado en Yaracuy y es originario de Falcón. El Pollo lo tiene en la lista, por eso esta semana salió del exilio de oro tirando piedras para intentar desviar las que vienen contra él.

Reflexión

Mucha euforia de los mismos de siempre por las candidaturas unitarias pero resulta que es una expresión de un electorado anclado en el pasado, que no es mayoría. Sean inteligentes señores candidatos, contraten grupos focales, hagan encuestas, aunque algunos no las valoren, miden las percepciones del electorado. Los niveles de rechazo y desafección son tales, que hay seis (6) candidatos chavistas a nivel nacional, que tienen más intención de voto opositores, que las opciones del G4 en esos Estados. Todo parece indicar que los electores menores de 37 años no compran la polarización.

El G4 no representa la mayoría de la oposición. Tarde se darán cuenta y si ya lo saben, lo callarán. Es el comercio del poder

Uno debe cuidar de no aislarse de la realidad, de no ver lo que uno quiere ver.

La Venezuela de hoy no es la del 2015. Atraer a los electores no basta con caminatas y perifoneo. Hay que tener claras sus demandas y los cauces de información por los que son accesibles.

Hay una clara ruptura generacional: El Chavista con más voto opositor es Lacava, tiene sobre el 37% de intención de voto entre este conjunto, 4/5 menores de 37 años. Si hay como derrotarlo. Lo preocupante es que hoy por hoy, no hay unidad en Carabobo.

Si hoy fueran las elecciones en Caracas, el G4 sería desplazado por dos partidos: la Alianza del Lápiz, que en el Distrito Capital tiene 20% de intención de voto, y Fuerza Vecinal, que en el Este tiene 24%…

Caracas tiene por 1era vez opciones regionales fuertes, capaces de vencer “a las marcas nacionales”…

Si el chavismo sigue el modelo comunicacional de Lacava, se arropara con los jóvenes del barrio.