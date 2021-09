La carta del testaferro de Maduro desde Cabo Verde: jura lealtad al chavismo al acercarse su extradición a EEUU

Alex Saab intentó calmar al régimen chavista ante una inminente extradición a Estados Unidos.

A través de una carta, fue revelada por el bolivariano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Maduro, se conoció que el testaferro del régimen venezolano, nombrarlo como delegado en los diálogos que se realizan con la oposición en México, sostuvo que había sido presuntamente torturado.

Se trata de un argumento que ha utilizado la defensa, liderada por el exjuez Baltasar Garzón, para intentar frenar la extradición, pero que ha sido desmentida en varias oportunidades por la Justicia de Cabo Verde.

En la carta dirigida a Rodríguez, Saab señala que ha sido víctima del gobierno del expresidente Trump y alegó que ha tenido que vivir sometimientos de tortura y de presiones por parte de las autoridades de la isla.

Rodríguez, quien dio a conocer la carta desde su cuenta de Twitter, sostuvo que “se impondrá la verdad y la vida!” frente al caso de Saab, pedido en extradición por los Estados Unidos.

Saab, cuyos abogados han intentado en reiteradas ocasiones impedir su extradición a los Estados Unidos, sostiene que ha tenido problemas de salud: “me han negado la atención médica entre tantas otras cosas básicas del derecho humano. Aún me dejan a veces hasta sin agua por días, porque según ellos deben pasar las botellas transparentes por rayos x la máquina siempre se les daña. Me han amenazado con morir en una prisión en USA casi todos los días desde que me secuestraron vilmente”, señala en su carta.