Mitzy Capriles de Ledezma: ¿De qué hablarán?

De acuerdo a las informaciones que circulan por las redes sociales y portales de noticias, los asesores de Nicolás Maduro, le están diligenciando sostener reuniones con importantes funcionarios de organismos internacionales. Al momento de escribir esta crónica, leo que estando de visita oficial en Colombia, el nuevo Fiscal de La Corte Penal Internacional, ha sido recibido por el presidente Iván Duque y la Canciller Martha Lucia Ramírez. Como bien se sabe, el primer magistrado de la hermana república colombiana, fue uno de los pioneros de la denuncia consignada en la Corte Penal, por seis Estados Partes, estableciendo un hecho inédito en ese sentido desde que funciona legalmente el Estatuto de Roma. Es de suponer que de ese asunto, sobre el que se mantiene muy firme el Jefe de Estado colombiano, se habló en las reuniones sostenidas con el nuevo Fiscal Karin Kham, cuya agenda, supuestamente, se extendería con una visita a Caracas.

Siguiendo esos escenarios por concretarse, nos preguntamos desde esta columna, ¿de qué hablarán en esa eventual reunión entre el Fiscal Karin Kham y el dictador Maduro? Veamos algunos supuestos:

1. Pudiera ser que conversen de las verdaderas razones del viaje de Delcy Rodríguez a España para reunirse con Zapatero, ir al médico y salir de compras. Así lo reveló el pasado viernes el diario español ABC, que a manera de primicia, dio detalles de cómo se había concertado ese viajecito para que la vicepresidenta de Nicolás Maduro, pudiera pasar, muy tranquila, varias horas en Madrid. El reporte de ABC indica que la viajera reaccionó extrañada cuando le informaron que no podía ingresar al espacio Schengen.

2. Otro tema de rutina en Venezuela, es la escasez de muchas cosas, entre ellas la gasolina, hecho que da lugar a muchas corruptelas. Como la que fue denunciada en la comandancia general de Policía del estado Portuguesa (PEP), en Guanare: Insólito que los presos y sus familiares deben pagar 10 litros de gasolina para que los trasladen a los tribunales. La información la publicó Una Ventana a la Libertad: “Si no colaboramos con 10 litros de gasolina, o su equivalente en dólares, no hay traslado”, manifestó la madre de un detenido que pidió que no se revelara su identidad por temor a represalias. La mujer argumentó que la falta de transporte y la crisis de gasolina retrasa aún más los procesos judiciales de los presos en el estado”.

3. Pudieran también pasar revista a las calamidades que se derivan de la crisis sanitaria en Venezuela, tal como lo afirma el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, para quien «es indispensable y urgente incrementar la vacunación contra la fiebre amarilla en localidades de riesgo como Monagas, Anzoátegui, Delta Amacuro, Barinas y Zulia».

4. Otro aspecto inevitable es el calvario de las víctimas de la represión de el régimen madurista, personificado, por ejemplo, en la señora Elena Iguaraya Rodríguez de Brito, viuda del productor agrícola Franklin Brito, que no tuvo más alternativa que poner en marcha una campaña en la plataforma GoFundMe para reunir 3.500 dólares con el fin de realizarse una operación de emergencia. A ella y a su familia, las dejaron arruinadas después de que a su esposo le arrebataron las tierras y la vida.

5. ¿Se atreverá Maduro a sacar el último estudio de World Justice Project, que coloca a Venezuela ocupando el último lugar entre 139 países, en el índice de estado de derecho?. Según esas investigaciones, es dramática la realidad venezolana en lo concerniente a la violación de derechos Humanos. Textualmente dice ese informe lo siguiente: “en donde se comenten brutales abusos y existe ausencia de servicios básicos”. “Venezuela está en esta lista por debajo de países como Camerún, Camboya, El Congo y Afganistán”. El World Justice Project señaló que el 84,7% de la población mundial vive en un país donde el estado de derecho se está deteriorando, según el índice de estado de derecho 2021.

6. Otra suposición es que se atreva a reconocer que “El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que al cierre de 2021, Venezuela podría tener una hiperinflación de 2.700%, ubicándose en la cúspide del ranking de los países con más elevada inflación. La nación que se le acerca es Sudán con 115%, lo que representa que la inflación anualizada del país es 24 veces superior”.

En definitiva, Maduro no puede hablar de vida, ni de esperanza ni de inocencia, todo el mundo sabe la tragedia que ha producido y que no será él quien remedie todo el mal causado.