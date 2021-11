Antonio Ledezma: Fernando Álvarez Paz

Cuando me disponía a escribir este artículo, las notas previas que suelo borronear como guía del tema a ventilar en esta cuartilla, versaban sobre la visita a Venezuela del nuevo Fiscal de la Corte Penal Internacional, el Dr. Karim Khan. Pero al abrir la computadora me sorprendió la infausta noticia de la muerte de un gran amigo: Fernando Álvarez Paz. No fue fácil asimilar ese zarpazo, mucho mas cuando aún, no ha sido posible reponernos de otras lamentables informaciones que han dado cuenta de la inesperada partida, al mas allá, de personas queridas, con las que hemos venido compartiendo luchas en pos de la anhelada libertad de Venezuela.

Uno de esos amigos de la misma causa y sueños comunes era Fernando. Con él hablaba continuamente y el tema del Zulia amado, no faltaba. Ese pedazo de tierra en el que nació y en el que se formó para servirle con creces a su nación. Fue un docente empedernido, asumiendo con la pasión que siempre lo caracterizaba, sus cátedras universitarias desde esa LUZ por la que peleaba cada vez que la veía decayendo del pedestal en que entre muchos, él había contribuido a elevarla como una casa de estudios prestigiosa. Me animaba a que escribiera sobre ese extermino al que someten a las principales universidades del país. Me hacía llegar datos, cifras, pruebas de todo el cumulo de atropellos que se desparramaban sobre los campus de estudios de donde él había egresado y que como ser humano agradecido no olvidaba esos aleros que le habían dado sombra y luces al mismo tiempo.

Nuestra última conversación fue el pasado jueves con la idea de intercambiar impresiones con los diputados que integran la Fracción 16 de Julio. Aunque tenía pendiente un examen médico que lo compelía a ser breve, no dejó de decirnos lo que pensaba sobre lo que tenía que proseguir haciendo la Fracción 16-J, alentando a los diputados a no decaer en su afán por hacer resplandecer la verdad, en medio de tantas irregularidades que no deben quedar impunes. Nos exhortaba a organizar un nuevo frente de lucha que marque la diferencia con el actual eje que ha secuestrado las tomas de decisiones y que tantos errores ha cometido. Insistía en la impostergable obligación de todos a concebir una agenda de trabajo en la que la unidad de propósitos estuviera presidida por el objetivo primordial de liberar al país de la actual tiranía que la sojuzga. No faltó su inquietud por la visita del Fiscal de la C.P.I, Dr. Karim Khan y por lo tanto sugerirnos, especialmente a María Corina y a los diputados que permanecen alertas dentro del país, a que le hiciéramos llegar al ilustre visitante la verdad que el régimen, seguramente, pretenderá ocultar.

Como homenaje póstumo a nuestro querido, admirado y respetado Fernando cumpliremos esa encomienda y en su honor proseguiremos con su empeño hasta volver a encender el sol de la libertad.

En nombre propio, junto a Mitzy, le hacemos llegar a su señora esposa, a sus hijos, nietos, a su hermano y buen amigo Oswaldo y demás familiares y amigos, nuestras sinceras palabras de condolencia junto a la plegaria de que su Chinita y Dios lo acojan en su gloria.

@alcaldeledezma