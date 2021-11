La dictadura de Cuba corta internet y bloquea las casas de activistas para impedir la gran protesta del 15N

La dictadura de Cuba está desesperada por evitar el éxito de las grandes protestas del 15N.

La dictadura cubana redobla sus esfuerzos para que la comunidad internacional no conozca lo que ocurre en la isla momentos antes de que la marcha convocada para este lunes 15 de noviembre comience en las principales ciudades del país. A los encarcelamientos domiciliarios de reconocidas figuras, a la quita de credenciales a periodistas internacionales y a la prohibición de manifestarse pacíficamente, ahora las autoridades del régimen comenzaron a cortar el acceso a internet de miles de usuarios para evitar el acceso y la propagación de información sobre lo que vaya sucediendo durante el día.

Fue la reconocida periodista Yoani Sánchez quien denunció el nuevo atropello impuesto por la dictadura de Miguel Díaz-Canel al prohibir el acceso a internet en varios puntos de Cuba. “Ya me cortaron el acceso a internet pero como he dicho tanto: ‘la creatividad es la capacidad de abrir una ventana cuando la puerta está cerrada’. Aunque no me conformo y un día quiero la puerta abierta de par en par… hoy reportaré a través de las rendijas”, dijo la activista a través de Twitter.

“A los oficialistas cubanos solo les quedan los gritos, los golpes, las amenazas y los arrestos… hace mucho tiempo perdieron los argumentos, la convicción y la valentía… cobardes”, escribió Yoani en otro mensaje.

Además de esta medida, el régimen persigue a toda aquella persona que quiera manifestar su reclamo de mayor libertad y mejoras sociales y económicas en la isla. La activista a favor de los derechos humanos Saily González Velázquez denunció que “50 esbirros al servicio de la dictadura” están en la puerta de su casa desde las 5:30 am. para impedir que salga a la calle a protestar por los abusos.

“Hago este video con cara de sueño porque desde la 5.30 tengo esta actividad que ahora mismo les voy a mostrar. Porque esto es muy grande lo que está pasando. Ninguna de estas personas son vecinos. Todos están aquí desde las 5.30 de la mañana. A ninguno los conozco. Los quiero ver”, cuenta González Velázquez al momento que decide salir a la puerta de su casa y se encuentra con un grupo de paraestatales enviados por el régimen que le grita “gusanera”. “¡Patria y vida! Abusadores, ustedes. ¡Están al servicio de una dictadura!”, los enfrenta la activista ante el ataque de los presentes.