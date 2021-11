Diosdado Cabello amenaza con detener a los pocos alcaldes opositores que ganaron en el fraude de Maduro

La dictadura de Nicolás Maduro ha comenzado su ataque contra los pocos alcaldes opositores que ganaron en el fraude de Maduro.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, puso sobre la mesa la opción de detener a los alcaldes opositores que ganaron los comicios del pasado domingo 21 de noviembre en Venezuela.

En su programa de televisión “Con el mazo dando”, manifestó: “He observado por ahí que algunos de esta gente de la oposición que ganaron en algunos municipios andan como locos quemando cosas. Les voy a decir algo señores opositores que andan en esa actitud: no estamos para nada cuando ustedes hacían guarimbas”.

Y siguió: “Espero que se levante toda la información y los organismos del estado asuman lo que tengan que asumir. Que ganó alcalde y llegó quemando… bueno, ese tiene que ir preso. Fueron y atacaron emisoras comunitarias. ¿Por qué atacan emisoras comunitarias?”.

“Esta gente está acostumbrada a hacer eso porque es el fascismo, pero no estamos en las condiciones del 2015. Tengan cuidado, se le puede salir una rueda a la carreta y no vayan ustedes a equivocarse otra vez. A nosotros ahorita no nos importan muchas cosas de lo que ustedes hagan y piensan”, continuó.

Por último, volvió a amenazar a los opositores con cárcel: “Que los organismos levanten la información y denuncien al que tenga que denunciar. Y si es alcalde va preso y va preso pues, por destrozar bienes del estado. No digan que no se los dije, no estoy amenazando a nadie pero aquí para que haya paz tiene que haber justicia”.

La Guardia Nacional Bolivariana volvió a estar en el centro de la escena este miércoles 24 de noviembre en las calles de dos estados claves para los resultados de las elecciones regionales en Venezuela: Apure y Barinas.

En el primero, efectivos enviados por el régimen de Nicolás Maduro reprimieron una manifestación, mientras que en la tierra de Hugo Chávez cerraron los accesos antes de la movilización convocada por Freddy Superlano, el candidato opositor que denunció al chavismo de obstruir los resultados oficiales de los comicios.

Superlano había convocado a una marcha desde todos los municipios hacia la capital del estado de Barinas para protestar frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sergio Garrido, secretario general del partido Acción Democrática, seccional Barinas, afirmó que el “PSUV (el partido oficialista) tiene temor de que el pueblo de Barinas venga a la ciudad a respaldar a Freddy Superlano, quien fue quien obtuvo el triunfo en la gobernación del estado”.