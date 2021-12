Los fanáticos de Podemos sabotean el acto del cubano Yúnior García y Leopoldo López en la Complutense

Los fanáticos de la extrema izquierda sabotean la charla de disidentes latinoamericanos (entre los que estaban el venezolano Leopoldo López y el cubano Yúnior García) que se celebró este 13 de diciembre en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, según adelantó OkDiario.



La asociación estudiantil Libertad Sin Ira había convocado este encuentro en abril pero la Universidad impidió entonces su celebración.

Ahora se ha vuelto a organizar la charla con autorización del Rectorado. No obstante, decenas de estudiantes radicales han tratado de bloquear el acceso a los ponentes. Los manifestantes han mostrado pancartas con lemas como «López asesino» y «Fuera la mafia de Miami, ¡golpistas!». El resto de la sala ha respondido con gritos de «¡Libertad, libertad!».

Tras minutos de mucha tensión, finalmente los ponentes han podido acceder a la mesa del salón de actos para el debate titulado «Voces de la Represión con Leopoldo López y Yunior García en la Complutense».

Se trata de la misma sala donde Pablo Iglesias e Íñigo Errejón organizaron en 2010 un escrache a Rosa Díez, en ese momento líder del partido UPyD.Uno de los organizadores del acto ha agradecido la presencia de los ponentes y ha apuntado que ese encuentro es la muestra de que hay muchos estudiantes con ganas de dar la batalla en defensa por la libertad y la libertad de expresión.

«Hoy más que nunca que viva la universidad, laboratorio de la libertad, con fe, con ideas, con historia… Es dar el debate donde haya que debatir. La libertad no la vamos a conseguir sin sacrificio y sin debate. Espero que este sea el primer encuentro de muchos de cubanos, venezolanos, nicaraguenses y españoles», ha expresado Leopoldo López.»¡Viva la libertad sin extremismo ideológico! La ideología es el privilegio de quienes pueden debatir sus ideas. Venimos de países donde uno no se puede expresar. Sólo están los autócratas. Seguiremos marchando juntos hacia la libertad de nuestros países», ha proclamado López que ha agradecido la presencia de los estudiantes y de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Ciudadanos). La número dos del Ayuntamiento de Madrid ha indicado que «fascismo es intentar amedrentar a quien piensa diferente». «Fascismo es querer decidir quién tiene derecho a hablar y quién no. Fascismo es lo contrario de libertad, que es lo que hoy defienden Leopoldo López y Yúnior García en la Complutense. Nosotros con ellos, siempre», ha escrito en sus redes sociales.