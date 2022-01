Diosdado Cabello amenaza con encarcelar a Juan Guaidó y otros opositores: “Se busca”

Diosdado Cabello dejó claro su interés en meter en prisión a los principales líderes de la oposición.

El número dos del chavismo divulgó carteles de “Se Busca” de unos 23 integrantes del gobierno interno de Juan Guaidó, incluyendo al propio presidente encargado.

“Me llegaron estos afiches bien bonitos”, explicó durante su programa “Con el Mazo Dando” transmitido por el canal del Estado. Los carteles incluyen las fotos de dirigentes como Juan Guaidó, Freddy Guevara, Tomás Guanipa, Miguel Pizarro y Stalin González, entre otros. En todas las imágenes aparece en la parte inferior la inscripción de “ladrón”.

“Ellos juran que todavía son la Asamblea Nacional. Lo que queda de la derecha se reunió en el patio de un edificio y transmiten para que el mundo crea. Claro, lo que están planificando es cómo siguen robando. Estoy convencido que la justicia se va a imponer, así que a nadie le extrañe las sorpresas, no será regalo de navidades, pero estará cerca de Carnaval. A todos les va a tocar su regalo sorpresa, nadie se va a quedar con las manos vacías”, dijo.

“Señores opositores que piden intervención, nosotros los vamos a buscar a ustedes (…) aquí me llegó la lista de los primeros a los que les van a llegar sorpresas, me perdonan el papel de regalo porque no había”, agregó.

El dirigente aprovechó su alocución para lanzar señalamientos y acusaciones contra varios de los dirigentes opositores.

“Ladrón y marihuanero”, dice refiriéndose al diputado Freddy Guevara. “La señora que debe el colegio de los niños allá en España”, añade al pasar la fotografía de Lilian Tintori, esposa del dirigente Leopoldo López quien también forma parte de la lista.

Durante la transmisión de su programa, el también diputado a la Asamblea Nacional chavista aseguró que al grupo de opositores les “tocará su regalo sorpresa” por el robo de los activos en el extranjero.

“Este hombre no necesita presentación. Este hombre es un pillo, un roba carros”, aseveró al referirse al dirigente José Manuel Olivares.

“Va a haber sorpresas, repito va a haber sorpresas y va a haber justicia, créanme. Uno sale a la calle y el pueblo dice justicia. Justicia para algunos va a haber, no vayan a salir corriendo escuálidos”, aseveró.

Más temprano el presidente del Parlamento chavista en Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó este miércoles que, para que el régimen del país caribeño retome el proceso de diálogo con la oposición es necesario liberar “de inmediato” al empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro, detenido actualmente en Estados Unidos.