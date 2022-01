Mitzy Capriles de Ledezma: Las madres venezolanas

Todas las madres, en cualquier parte del mundo, ponen en evidencia su abnegación a la hora de darlo todo por criar a sus hijos. “Como el amor de madre, no hay dos”, solemos exclamar, para colocar en alto relieve esa pasión con que se entregan las mujeres que traen hijos al mundo. Es una regla general ese sentimiento que caracteriza a las progenitoras: pasión, amor, ternura y derroche de sacrificios que no tienen límites cuando se trata de alimentar, educar, vestir y sanar a sus seres queridos.

Sin embargo, los retos que se le presentan a las madres venezolanas, en la actual coyuntura, me atrevo a decir que no tienen parangón en ninguna otra parte de la tierra. Se sabe de zonas del continente africano en donde la desnutrición hace mella en miles de niños que no llegan a sobrevivir ante semejante calamidad. Pero es que en Venezuela las madres sufren, simultáneamente, los más inusitados desafíos. Madres que tienen que resignarse a ver cómo sus hijos se marchan del país buscando mejores oportunidades en cualquier otro país de cualquier otro hemisferio. Ese es el caso de millones de niños y de jóvenes que se ven forzados a separarse de sus ancestros, dejando a sus abuelos y padres en territorio nacional o al revés, los abuelos y los padres que salen a integrar la numerosa diáspora venezolana, para tratar de ganarse la vida y desde afuera enviar las remesas que ayuden a sustentar la familia de la que dolorosamente se separan.