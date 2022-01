Pedro Castillo en CNN “No quiero que Perú se convierta en Venezuela, Nicaragua y Cuba”

El presidente Pedro Castillo echa piedra en el tejado de sus principales aliados durante una entrevista en CNN.

El mandatario comunista dejó en claro que no le gustaría que el Perú siguiera los modelos de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero se negó a reconocer si en estos países no gobierna la democracia y remarcó que cada país es “autónomo”.

“No soy parte de eso y no me gustaría que el Perú se convirtiera en uno de esos modelos”, indicó en entrevista con CNN sobre los tres países latinoamericanos.

“Soy un hombre del pueblo (…) ideológicamente soy un provinciano, soy un maestro andino que abraza las necesidades de este país”, aclaró.

Sobre las ideologías, Castillo Terrores afirmó que cuando llegó a la presidencia, quisieron “venderle” un modelo q cómo llevar su gestión, pero que para él lo principal y primordial es darle seguridad a los peruanos.

“Las ideologías no salvan a los países, las ideologías no priorizan las necesidades del país, creo que la buena voluntad, creo que la decisión no solamente personal o de un Gobierno sino también de un pueblo que aspira a ser distinto, sin ningún modelo de afuera solo así podríamos contribuir con el desarrollo del país”, aseguró.