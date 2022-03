La reacción de Diosdado Cabello a la orden de captura dictada en Argentina

Diosdado Cabello reaccionó a la orden de captura dictada en Argentina.

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y número dos del chavismo se refirió aseguró que estuvo en Argentina y vinculó la decisión de ordenar su detención como parte del acuerdo del Gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional.

Días atrás, Mariela Alejandra Giménez, subrogante del juzgado federal de Jujuy, libró una orden de captura contra el dirigente venezolano, acusado por narcotráfico, en caso de que intente ingresar a la Argentina.

En la resolución judicial, la magistrada indicó que se tenía conocimiento que Cabello iba a viajar a Argentina “aproximadamente el día 11 de marzo de 2022″ y que ingresaría por la provincia de Jujuy.

Giménez indicó que la causa se inició a partir de un mensaje de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, mediante el cual “se puso en conocimiento de la existencia de una solicitud de detención internacional preventiva con fines de extradición que fuera retrasmitida a la Embajada de la República Argentina, por intermedio de la Embajada de Estados Unidos”.

En este marco, el oficio judicial fue remitido a la Policía Federal, la Gendarmería (policía de frontera) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria con una alerta con la fotografía del funcionario chavista y señalando que éste “tendría pedido de captura por parte de Estados Unidos”.

Este miércoles, Diosdado Cabello se refirió al tema en el programa de televisión que conduce en Venezuela, Con el Mazo Dando. “Paseé por Argentina”, afirmó el vicepresidente del PSUV quien mencionó que llegó “hasta la Patagonia”. “No me traje un pingüino porque no pude”, agregó entre risas.

“Yo estuve por Puerto Madero, estuve por ahí caminando, es bonito…”, reveló y se refirió además al “cuento de la carne argentina”: “No es tan buena, aquí en Venezuela hay carne como esa”.

Continuando con su tono de burla dijo que le agarró “tanto gusto a los alfajores que me quedé con ganas y tuve que mandar a comprar”.

Con respecto a la orden de captura de la jueza Giménez, manifestó: “Yo sé la razón de todo eso; creían que iba a visitar a Milagro Sala, le temen a la voz de esa mujer, y lo que ella me diga a mí se lo voy a decir al mundo”. En defensa de la líder la Túpac Amaru, dijo que “la metió presa Macri y el señor Fernández no encontró la forma de soltarla”.

“Como estaban negociando con el Fondo Monetario Internacional, la Cancillería argentina mandó a una juez encargada que ni siquiera es titular del cargo…”, interpretó Cabello. “No me hagan hablar que yo me sé el cuento completo…, pero sí, comí allá; yo no soy tomador -me trajeron vino-, me tomé un snowball”, concluyó su burla.

En el oficio judicial ordenando su captura, la jueza argentina señaló que el número dos de Maduro está acusado de “conspiración para la distribución y la tenencia con fines de distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, a sabiendas y con la intención directa o indirecta de otorgar un bien con valor pecuniario a una organización que está o ha estado involucrada en actividades terroristas o en actos de terrorismo”. Además, resalta que también está acusado de “importación de cocaína y “uso y portación de un arma de fuego para cometer los delitos de narcotráfico”.

No es la primera vez que el funcionario chavista critica al Gobierno de Alberto Fernández por su postura con el Fondo Monetario. A fines de enero, luego del pedido de Argentina ante la ONU para que la Justicia condene las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Cabello cuestionó: “¿El Fondo Monetario Internacional presionan mucho? ¿El Banco Mundial presiona mucho presidente?”.

Antes había acusado de “tibio” al presidente argentino. “Tiene la piel delicadita. Yo afortunadamente soy libre, señor Fernández. ¡Afortunadamente! Da tristeza que en escenarios donde Argentina y Venezuela iban juntos cuando estaban el comandante (Hugo) Chávez y (Néstor) Kirchner, ahora la tibieza da por andar separados, no por culpa de Venezuela, precisamente”, dijo en aquella oportunidad, a fines de 2020.

Y añadió: “No se moleste, señor Fernández. Si usted es tibio, asúmase. Nosotros somos revolucionarios, calientes, hervimos, nuestra sangre está hirviendo. No andamos con medias tintas ni guabineos, aquí en Venezuela nosotros tenemos firmeza, no nos acomodamos para sonreírle a los jefes”.