Opinión: La noche de los cuchillos largos en el TSJ

Tenemos veintitrés años siendo gobernados desde Miraflores, por el chavismo, hoy madurismo, que para mi es lo mismo.

En la oposición hemos criticado al chavismo, su estilo de vida, el de su familia, su obsesión con visitar y disfrutar el imperio, fundamentalmente el representado por Estados Unidos.

Un viejo refrán de la Roma antigua señalaba “La mujer del César, no solo debe parecerlo, sino serlo”

Los líderes de la oposición tienen más de 20 años dictando cátedra acerca del comportamiento inmoral de los autodenominados comunistas chavistas y maduristas.

¿Cuántas críticas hemos escuchado sobre las hijas de Chávez, del propio Nicolás Maduro y su familia, de Diosdado, por mencionar tres?

Válidas o no, denotan una enseñanza, un signo, lo que queremos y debemos cambiar los venezolanos para tener un mejor país.

Cuál es el problema

No sólo es cambiar, un partido o unos actores por otros. No basta con ser distintos, tenemos que ser mejores. Caso contrario creamos vacíos peligrosos, espada de damocles que después vendrá contra los que la empuñaron.

Argumento falaz

Una manera de tratar de silenciar la crítica, es el uso de falacias que también se conoce como sofismas.

Las falacias se usan con la intención de engañar y tratar de imponer la visión sobre el otro, pero, en ocasiones, se usan sin querer. Los políticos son unas estrellas en eso. En usarlos. No todos tienen la maestría para hacerlo.

Este comportamiento denota además la vieja actitud de censurar que tienen muchos factores políticos, incluidos los de la oposición. Peor aún, muchos medios, portales, empresas de comunicación lo hacen y se esconden bajo la falacia de la línea editorial.

El que engaña tiene mañas

Los líderes, dirigentes y voceros son fundamentalmente generadores de contenidos para intentar convencer. De allí la diferencia de cada uno.

Hay diputadas del chavismo y de la oposición, que hablan de la miseria, de la pobreza, como maniquí de vidriera: Ellas exageradamente arregladas, perfumadas, mostrando marcas, si sumamos los costos de sus trajes superan los mil dólares.

Los pobres de los cerros, de los barrios, las ven extrañas.

Una cosa es andar bonitas y otra la ostentación de una riqueza que algunas no pueden explicar.

Cuando el médico es cirujano, se lava las manos, usa guantes, se cubre el rostro. Estas no. Pretenden irrumpir en la pobreza mostrando que ellas no lo son.

Ese proceso de comunicación está condenado al fracaso.

Lo mismo ocurre con muchos hombres.

Se quejan de la cesta básica, de lo que cuesta y luego se van a las mercedes a gastar 10 veces el costo de ella.

Tenemos que enseriar la política.

Si por lo menos no se aparenta, no puede haber conexión.

Escucho a muchos hablar de la crisis del agua, de la electricidad, de la gasolina, de la inseguridad y ellos viven en palacetes donde nada de eso se observa.

Les aseguro que otra sería la situación política si nuestra oposición, que es la alternativa, padeciera y experimentará en carne propia lo que el venezolano de a pie.

Ciertamente no tengo que ir a Roma para saber que existe. El asunto es dónde queda mi solidaridad. Mi muestra de respeto a las miles de familias que sobreviven.

Nuestra clase política como lo estableció el sabio Perelman necesita una nueva retórica.

Caiga Quien Caiga

El héroe de la segunda guerra mundial, Winston Churchill dijo “Quien se arrodilla para conseguir la paz, se queda con la humillación y con la guerra”.

Ir a un diálogo sin garantías mínimas y sin demostraciones fehacientes de querer resolver la crisis política, es más que una estupidez, una entrega, una declinación a la lucha, a los cientos de muertos en protestas y a los presos políticos y sus familias.

De la misma manera, agotar todo en una vía electoral con una vía tortuosa, llena de baches, sin luz, es regalar la oportunidad de lograr el cambio esperado.

De buena fuente me informan que los gobernadores electos de la oposición y algunos alcaldes, acudirán próximamente a la sede de la Asamblea Nacional electa en el 2020. ¿Cómo calificaría usted este acto? ¿Reconocimiento expreso de una instancia hasta el presente negada o simple gesto de cortesía? Haga usted el juicio.

En Venezuela tenemos el Tren del Norte en Zulia, Tren de Aragua en el Centro y ahora tenemos el Tren del Llano. Todos nacidos bajo el mismo esquema, provistos de armamento militar y para extorsionar al sector ganadero y productor.

Como lo señalamos en columnas pasadas, me cuesta entender a los que dicen representar la oposición en el país: Los chavistas ortodoxos quieren participar en las primarias opositoras, incluido Rafael Ramírez. ¿Qué dice de esto Ramos Allup quien ha sido muy fuerte con partidos que él denomina “alacranes”? Otras fuentes me aseguran que hasta el 4F Arias lo está pensando.

Tengo trabajo para descifrar la política comunicacional del gobierno de Estados Unidos. Por un lado viene a Venezuela, una comisión en su nombre y se reúne nada más y nada menos que con Nicolás, Cilia y Delci en el despacho presidencial de Miraflores y de repente leemos que el comando Sur hace una acusación de “narcotráfico”. ¿Es o no la postura oficial?

Sobre el tema eléctrico no se dice ni la cuarta parte de la verdad. Venezuela tiene una demanda promedio de 10 mil Megavatios. Por encima de allí empiezan los llamados “apagones”. Imaginen si el sector industrial, que es apenas el 20% de lo que era hace unos 10 años, funcionara. La mitad de ese sector genera su propia electricidad, pero de ellos solo trabaja el 30% del porcentaje anterior. Hoy la demanda, a pesar de que se han ido unos 6 millones de venezolanos, es esencialmente residencial. No me quiero imaginar si se llega a prender Sidor, o la industria del aluminio, las cementeras o la propia industria petrolera que tiene motores como los balancines que consumen bastante energía. Desconocer eso. No anunciarlo al país es un crimen. La solución es financiera y recursos no hay.

LA NOCHE DE LOS CUCHILLOS LARGOS: Filosas y sangrientas armas se blanden en las reuniones del PSUV sobre el objetivo de designar los magistrados del TSJ. Después de muchos años de existencia, aparece y se menciona la Magistrada 33, una “supermagistrada” que realmente no es “magistrada” sino Asistente de la Sala de Casación Penal pero que manda más que el propio Maichel Moreno. Su nombre es Solchi Delgado Paredes. Tiene otros jueces cómplices de la banda, una de ella “Bandolera Andrade” del Poder Judicial zuliano. Revive la “Banda de los Enanos”. Sobre ambas pesa una orden de captura, que aún no se ha dado a conocer, pues sus “protectores” intentan detenerla… Lo suponíamos porque un hombre tan comprometido con el régimen como Pedro Carreño no iba a lanzar semejante denuncia sin tener los “pelos del burro en la mano”. Es decir, Pedro es muy viejo y tiene muchos “cabos sueltos” para lanzarse a la piscina sin agua. Ayer en horas de la noche, se esperaba otra reunión con Jorge Rodríguez o sesión. Otros piden la cabeza de Michael Moreno. Esto no avanzará pues es protegido de Nicolás. Desconocemos si se hizo o no la sesión, lo que sí sabemos que ocurrió, fue una reunión donde casi se van a las manos los implicados y los denunciantes. Hubo revelaciones de parte y parte: Los jueces y fiscales narco complacientes, el cobro en dólares de las libertades, etc.

LEOPOLDO LÓPEZ ordena atacar a Daniel Ceballos por irse al VP-Chavista. Más allá de lo bueno o malo de la decisión, es la demostración de lo que ocurre con algunos líderes opositores. Sobre la decisión de Daniel Ceballos puedo decir: Se volvió a equivocar. No hay un buen VP. Ambos, el chavista o el de Leopoldo López responden a los mismos esquemas motivacionales. El dinero es lo que los impulsa.

FUTURO es lo que no tiene el nuevo partido de Henri Falcón. Quien manipula el pasado a su conveniencia, no puede tener futuro. Aunque Henri sabe venderse, sus sustitutos en Avanzada no lo tienen fácil.

SILENCIO reina alrededor de la detención del General Arevalo del Ejército en el Estado Zulia, donde le encontraron la camioneta full de “cigarrillos”. ¿Qué pasó realmente? Simple. Es producto de lo hallado, de lo entregado ni enterado a las aduanas como corresponde. Doble ilícito y lo paradójico es que metieron presos a los policías actuantes por cumplir con su deber y premian al corrupto general. Y la opinión pública y la oposición zuliana, bien gracias.