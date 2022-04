La oposición venezolana acude a la ONU para exigir la liberación de los “presos políticos” del chavismo

La oposición venezolana sigue luchando a favor de la liberación de los “presos políticos”.

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, junto a un grupo de ciudadanos, protestó ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas para exigir la libertad plena a los presos políticos.

“Hoy venimos a la sede del PNUD en Caracas para acompañar a los presos políticos y a sus familiares. Cuando una persona está presa, su familia está presa, cuando no tiene acceso a la justicia, los procesos se retrasan, cuando no tiene acceso a la alimentación ni a la salud, todos sus derechos están conculcados”, expresó Guanipa, citado en un comunicado de prensa.

El opositor indicó que los antichavistas no han dejado de estar atentos al desarrollo de cada caso de detención “arbitraria” en el país por razones políticas.

“Estamos aquí para acompañarlos, para que no se sientan solos, para que sientan que hay un país que tiene que despertar ante la situación que Venezuela está viviendo, que no podemos conformarnos, que no podemos resignarnos (…) que la lucha hay que intensificarla para lograr que lo presos políticos regresen a sus casas, algunos con 18 años presos”, añadió.