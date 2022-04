Opinión/ Los rojos y oposición, Meta: Llegar vivos al 2024

Cuando uno hace política, es propio del activismo político, sin saberlo algunas veces, en conocimiento la mayoría, usar reglas, planes, estrategías y artimañas para avanzar en obtener el poder. Es decir, tener la capacidad de cambiar las cosas, a través del ejercicio de un cargo o en la cercanía de quien puede hacerlo posible.

Los romanos jugaban el “Divide et impera”. Muchos dudan que lo haya dicho Julio César, él mismo lo sufrió, no obstante esa regla se mantiene por parte de connotados líderes mundiales. Sun Tzu, en su arte de la guerra, enseñaba a practicar algo parecido.

Cuando usted decide participar en un partido político, lo hace en un juego peligroso, donde los valores corren riesgo todos los días y en cada momento. No hay paz, el conflicto permanece aún en reposo. Si usted se mete en lo que no sabe y baja de vez en cuando la defensa, prepara la vulnerabilidad necesaria para que otro se aproveche.

CAIGA QUIEN CAIGA

Chavismo o madurismo puertas adentro sigue enfrentada, más no fraccionada. Entre ellos, se “sacan los ojos”.

Hay chavistas mal llamados “originarios” y “Chavistas románticos”, y “Maduristas”. El legado retoza. Maduro tal cual como lo hizo en su periodo al frente de la AN Ramos Allup, ha quemado los cuadros del “Comandante”. Seguirá siendo eterno, recuerdo, hasta allí, ni siquiera sus bondades prevalecerán. Los “originarios” bien identificados como los más beneficiados de ese legado: Rafael Ramírez, Arias Cárdenas, etc. Los románticos encabezados por Diosdado, los hermanos Chávez, las infantas, etc. ¿Pudieran ponerse de acuerdo aquellos y estos? En el camino es probable. Los Maduristas dirigidos por ese cerebro que es muy bueno haciendo lo malo y muy malo haciendo lo bueno como Jorge Rodríguez and company. Vienen con todo. Este sector cada día que avanza está más convencido de entregar en “bandeja de plata” a los que les estorban. Su Dios vikingo requiere sacrificios humanos. Negocian con intereses mundiales en ese orden.

La CPI quiere nombres que satisfagan la expectativa creada. Ir al diálogo implica eso. Ellos quieren la libertad de Saab para enterrar bien en el fondo la verdad. Los chavistas “originarios” conspiran para el juzgamiento de Nicolás.

Una figura emergente como “Lacava”, se ha planteado ser el “outsider”. Asumir sin condenar a Nicolás. A su alrededor navegan relaciones de un grupo con comunicación en el partido demócrata y repúblicano de los Estados Unidos.

Muchos no vemos a Lacava con la fortaleza suficiente para administrar todos estos intereses.

Una minicumbre está anunciada para discutirlo. Allí solo hablarán dos voceros: Maduro y Diosdado. Los cubanos insisten en mantener el principio y el fin. “Unidad en la diversidad”.

Los originarios no tienen de otra, deben acercarse a una parte de la oposición. Allí hay un problema serio y grave.

OPOSICIÓN CON OPOSITORES DE VERDAD Y DE MENTIRA

El gobierno de “internet”, para otros interino, terminó de anclar a la oposición. El apoyo de Estados Unidos es como siempre, el resultado de intereses, de conveniencia.

Maduro no tiene cómo cubrir la oferta petrolera demandada por Estados Unidos y éste consciente de que el “enemigo de tu enemigo es tu amigo”, juega peligrosamente a convencer a Nicolás para que regrese, a cambio del perdón… “Borrón y cuenta nueva”. Si no es así Nicolás seguirá tal como hasta ahora, intentando quebrar la polarización, la hegemonía del poder. Es una meta más producto del deseo que de la realidad. Para mi un sueño.

CABALLO DE TROYA:

Primero Justicia consciente de que su creación Fuerza Vecinal, terminó comiéndose a su padre, ahora intenta destruirlo, disminuirlo y han iniciado una operación griega para penetrar las estructuras del nuevo rival, hecho a su imagen y semejanza, sobre todo en la zona capital.

Los “amarillos” comienzan su ensayo por el Zulia:

Un cicerón justiciero me cuenta: La líder estudiantil y hoy flamante legisladora por el Zulia Jeissel Pérez, es pareja del secretario juvenil de Fuerza Vecinal Zulia Jesús Chacín, por orden de su jefe político, invierte una verdadera fortuna en penetrar las estructuras del partido del Alcalde Duque. “A manos llenas” reparte dinero para controlar la estructura del mayor ente electoral de Venezuela. ¿De dónde sale ese dinero? No es de una humilde venta de celulares como creen muchos, sino a través de operaciones financieras desde la Alcaldía de Maracaibo en manos de Primero Justicia. Jesús Chacín, a quien hasta hace poco lo bautizaron “Bernardo” (como el mudo del zorro) se prepara para asumir el poder de Fuerza Vecinal Zulia. Se quitó la piel de oveja y se muestra como es realmente. El dinero en este caso sirve para desplazar del poder a los fundadores y ganarse la voluntad de los cuadros medios. Excelente estrategía. Curioso que su novia fue utilizada durante la campaña para atacar a Juan Carlos Fernández, quien al no contar con el apoyo del “voto-tubo” que impuso el gran elector Rosales, lo sacó nuevamente de la carrera.

Es tanto el poder del jovén Chacín, fiestas, parrandas y hasta me informan de una reunión vía zoom desde Miami a Ecuador donde se intenta contratar a un destacado asesor en mercadeo político para iniciar una campaña contra Fuerza Vecinal. Ese trabajo será de ámbito nacional y para cuando se enteren los Alcaldes metropolitanos quizá sea muy tarde.

Todo esto se engrana por la campaña para la candidatura presidencial del 2024. Lo mismo preparan en otras entidades, quizá hasta con otros partidos.

EL HAMBRE MANDA EN PDVSA

Me llega un informe filtrado de PCP

Región/Negocio/Filia Oriente/Pdvsa/Gas

División/Área/Empresa División Oriente/AMA /Gas

Estado: Anzoátegui.

Condición de la instalación: Activa

Fecha: 14/Abril/2022.

Hora: 23: 50 HRS.

Asunto: Detección de Trabajadora Pdvsa, Pernoctando en el Edificio Nro 3. Perforación

Breve Descripción

Siendo las 22: 45 pm aproximadamente, el Operador de Seguridad Física (DSI) Sr. David García, realizando monitoreo en el sistema de video vigilancia de los edificios administrativos (COMPEX), logró observar una persona que se encontraba en el edificio Nro 3, específicamente en el piso 3, una vez detectada tal situación, procedió a notificar al patrullero local 2, Sr. José Farías, quien en compañía de dos efectivos militares (GNB), se trasladan al lugar con la finalidad realizar la debida inspección al evento reportado, al llegar al Piso Nro 3 del Edificio de Perforación, detectan a una persona de sexo femenino, la cual se encontraba en el baño de las mujeres, realizando lavado de ropa interior. La persona una vez sorprendida por los efectivos militares y el OSF, se identifica y dice ser trabajadora de Pdvsa, perteneciente a la Gerencia de Estudios Integrados (Reserva Gas) respondiendo al nombre de; DESIREE COROMOTO MOLERO CABEZA CIV-18.278.056, está exponiendo que se encuentra pernoctando en la oficina P21-16, motivado a que no tiene una vivienda (Casa) donde habitar, de igual manera manifestó que no cuenta con los recursos para poder pagar una habitación, de igual manera manifestó que tiene esposo y una hija de 5 años y ambos residen en el Sector José Antonio Anzoátegui del Municipio Anaco, en una vivienda prestada, es de mencionar que la Sra. Molero, también manifestó que su esposo hace un año sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV) y está sin empleo, viviendo en situación precaria.

SIN IMPACTO OPERACIONAL

Acciones Realizadas

Personal de la Gerencia de Seguridad Integral (DSI) Líder Sr. Elio Medina, Supervisor Mayor (DSI) Sr. Yvar Meneses, se apersonaron al lugar Edificio Nro 3, Piso 3, y logran conversatorio con la Sra. DESSIRE COROMOTO MOLERO CABEZA CIV-18.278.056, 35 años de edad, está identificándose como Ingeniero Petrolero egresada de Universidad de Oriente (UDO) Barcelona Edo Anzoátegui, y Trabajadora de la Gerencia de Estudios Integrados (Reserva Gas), ubicada en Guaraguao, ingreso a la industria petrolera el día 03/06/2014, de igual manera manifestó que en el mes de Diciembre 2020, fue asignada para cumplir labores en el Edificio Nro 3 Perforación Pdvsa Gas Anaco, pero a raíz de la situación económica que atraviesa no tiene una vivienda digna donde vivir junto a su hija de 5 años. Se realizó inspección a la oficina P21-16, donde hace vida laboral la Sra. DESSIRE COROMOTO MOLERO CABEZA CIV-18.278.056, se observó un bolso con varias prendas de vestir deterioradas, jabón de baño, entre otras cosas personales como; una colchoneta que es utilizada por la Sra. Molero para dormir dentro de la oficina, es importante mencionar que la Sra. Molero se queda tres y hasta cuatro días en su oficina de trabajo pernoctando, porque no tiene donde vivir junto a su pequeña hija, y está en el Edificio Nro. 3 de Perforación Pdvsa Gas Anaco, donde ella consigue una vianda de comida para alimentarse ella y la niña. Se pudo observar que la Sra. DESSIRE COROMOTO MOLERO CABEZA CIV-18.278.056, presenta problemas de nerviosismo y ansiedad, donde el personal de la Gerencia de Seguridad Integral (DSI) logró mediar para poder calmar a la trabajadora, ante la petición de no contar con recursos económicos para poder tener una mejor calidad de vida. Cabe destacar que el personal (DSi), prestó el debido apoyo humano a la Sra. Molero y logró suministrar comida y agua potable ya que la trabajadora expuso no haber ingerido comida en todo el día, solo ingirió varios mangos del campo residencial Residencias Turpial. Ese es el informe del personal del Departamento de Seguridad Industrial (DSI) que antes era PCP.